കാലുവാരിയവർക്ക് എതിരെ നടപടിയെന്ന് ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ഉറപ്പ്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലുവാരിയവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉറപ്പുനൽകി യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികളെ അനുനയിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ ചിന്തിച്ചവർക്കെതിരെ വരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ആർഎസ്പി നേനൃത്വം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടി മുന്നണിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന വികാരം ഘടകകക്ഷികൾ യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാലുവാരിയവർക്കെതിരെ മാത്രമല്ല, അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ വരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണു ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉറപ്പ്.

ഇക്കാര്യം കെപിസിസിയുടെ പ്രത്യേക സമിതി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ആർഎസ്പിക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പു നൽകി. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആർഎസ്പി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടി അവസാനിപ്പിച്ച് മുന്നണിയെ കെട്ടുറപ്പോടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന വികാരം ഘടകകക്ഷികൾ നേതൃയോഗത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. കെ റെയിൽ പദ്ധതിയെ എതിർക്കാനും യുഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: UDF ensures actions against leaders who betrayed in assembly polls