‘‘യുഡിഎഫിനെ ക്രിയാത്മക രാഷ്ട്രീയ വേദിയാക്കും; മുന്നണിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല’’

തിരുവനന്തപുരം∙ മുന്നണിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. യുഡിഎഫ് യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ക്രിയാത്മക രാഷ്ട്രീയ വേദിയായി യുഡിഎഫിനെ മാറ്റാനുള്ള ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. രാഷ്ട്രീയമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുന്നണിയായി യുഡിഎഫിനെ സമയബന്ധിതമായി മാറ്റും. സെപ്റ്റംബർ 22ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം നടത്തും. എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കും. ഘടകകക്ഷി ബന്ധം സജീവമാക്കാൻ നിരന്തരം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും.



മുന്നണിയെ സജീവമാക്കാൻ ഘടനാപരമായ മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന ഏകോപന സമിതിയും ജില്ലാ–നിയോജക മണ്ഡലം തലത്തിൽ ഏകോപന സമിതിയുമാണ് യുഡിഎഫിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലം തലത്തിൽ ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ നിയോജക മണ്ഡലം സമിതി പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലം തലത്തിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. നവംബർ മാസത്തിൽ യുഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ വിപുലമായ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും. ജനുവരിയിൽ യുഡിഎഫിന്റെ സംസ്ഥാന കൺവൻഷൻ ചേരും. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് തേർവാഴ്ചയിൽ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.

