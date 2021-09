എവിടെ പൊലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായാലും വിമർശിക്കും: ആനിയെ പിന്തുണച്ച് ഡി.രാജ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ പൊലീസിനെ വിമർശിച്ചതു മൂലമുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജയെ പിന്തുണച്ച് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ. പൊലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായാല്‍ വിമര്‍ശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലായാലും യുപിയിലായാലും ചോദ്യമുണ്ടാകും. ജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്താകണം പൊലീസെന്നും രാജ പറഞ്ഞു.

‘ജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്താകണം പൊലീസ്. പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിക്കുകയോ കൂടുതൽ അധികാരം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കേരളത്തിലായാലും യുപിയിലായാലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റെവിടെ ആയാലും സ്വാഭാവികമായി വിമർശനം ഉണ്ടാകും’– രാജയുടെ വാക്കുകൾ.

ആനി രാജയുടെ വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കുന്നതായും ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയില്ലെന്നും സിപിഐ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

English Summary: D. Raja extends support to wife Annie Raja over comment on Kerala Police