2 മാസം പനി, വേദന; വെളിച്ചവും ശബ്ദവും ഇല്ലാത്ത നാളുകൾ: ദുരിതമൊഴിയാതെ ഗോകുൽ

എറണാകുളം∙ 2019ൽ നിപ്പ ബാധിച്ച പറവൂർ വടക്കേക്കര സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥി ഗോകുൽ ഇപ്പോഴും പൂർണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. മകന് നിപ്പ വന്നതിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിയും നഷ്ടമായി. മകന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും പഠനത്തിനും പണം കണ്ടെത്താനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ കുടുംബം.

‘വീണ്ടും നിപ്പ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ടെൻഷനുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരാൾക്കും ഈ രോഗം വരരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കും എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും മാത്രമേ അറിയൂ. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനോ ദൈന്യംദിനം കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓർമക്കുറവും പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട്’– ഗോകുൽ പറഞ്ഞു.



ഗോകുലും അമ്മ വാസന്തിയും

‘ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വന്ന് മാസങ്ങളോളം ഗോകുലിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു. മാസങ്ങളോളം പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരീരം വല്ലാതെ തടിച്ചു. നടക്കാനും വെളിച്ചം കാണുന്നതിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. കോവിഡ് കാരണം തുടർ ചികിത്സ ബുദ്ധിമുട്ടി. മകന് നിപ്പ വന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുടർചികിത്സ എല്ലാം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി’– ഗോകുലിന്റെ അമ്മ വാസന്തി പറഞ്ഞു.



English Summary : Gokul who confirmed Nipah in 2019 has not yet recovered fully