തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 150 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി ഐഎൽജിഎംഎസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഏർപ്പെടുത്തി. ഓഫിസുകളിലേക്കു പോകാതെതന്നെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഭരണസംവിധാനത്തിനാകെ കൂടുതൽ വേഗം കൈവരിക്കുവാൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭരണനിർവഹണ നടപടികളും സേവനങ്ങളും സുതാര്യവും സുഗമവുമാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സംയോജിത പ്രാദേശിക ഭരണ മാനേജ്മെന്റ് സമ്പ്രദായം (ഐഎൽജിഎംഎസ്).

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 153 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഐഎൽജിഎംഎസ് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാംഘട്ടമായി 150 എണ്ണത്തിൽ കൂടി വിന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ഈ 303 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലോഗിനിലൂടെയും അക്ഷയ സെന്ററുകളിലൂടെയും 213 സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ പേമെന്റ് നടത്തുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 638 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൂടി സേവനങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും, അപേക്ഷയോടൊപ്പം നൽകാനുള്ള ഫീസുകൾ ഓൺലൈനിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം ഐഎൽജിഎംഎസിന്റെതന്നെ ഭാഗമായുള്ള സിറ്റിസൺ പോർട്ടലിലൂടെയും ലഭ്യമാണ്.



പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഐഎൽജിഎംഎസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ഫ്രണ്ട് ഓഫിസിൽ അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾതന്നെ അതു പരിശോധിച്ച് പൂർണമാണോ എന്നും അനുബന്ധ രേഖകളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പുവരുത്താനും സ്വീകരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി പരിശോധിച്ച് സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കാനും ഐഎൽജിഎംഎസിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകളുടെ പുരോഗതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.



കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത, ബിപിഎൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ, വസ്തു നികുതി ഒഴിവിനുള്ള അപേക്ഷ, വിവരാവകാശ അപേക്ഷ, ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ മുതൽ വികസന- പദ്ധതി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു വരെയുള്ള സൗകര്യം ഐഎൽജിഎംഎസിലും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സിറ്റിസൺ പോർട്ടലിലും ലഭ്യമാണ്. സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം നിലവിലെ 213ൽനിന്ന് ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണു തദ്ദേശവകുപ്പ് പറയുന്നത്.



നിലവിൽ ഐഎൽജിഎംഎസ് സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 303 പഞ്ചായത്തുകളിൽ https://erp.lsgkerala.gov.in/ എന്ന ലിങ്കിലൂടെയും ശേഷിക്കുന്ന 638 പഞ്ചായത്തുകളിൽ http://citizen.lsgkerala.gov.in/ എന്ന പോർട്ടലിലൂടെയും ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ കേരള ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.ഉഷ, തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ എച്ച്.ദിനേശൻ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എസ്.ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.



English Summary: ILGMS software has been rolled out in 150 Grama Panchayats in Kerala