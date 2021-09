പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭീഷണിയല്ല, പക്ഷെ...; ചാരമേധാവിയും എത്തി: കാത്തിരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

യുഎസ് സേനയുടെ പൂർണമായ മടക്കത്തിനും മുൻപേ അഫ്ഗാന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലും ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാര്‍ രൂപീകരണം എന്ന കടമ്പ ബാക്കി നില്‍ക്കുകയാണ്. പ്രധാന തർക്കം ആരു ഭരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ. ഒരു ഭാഗത്തു ഐഎസ് ഖൊറസാനെപ്പോലുള്ള ഭീകരർ തക്കം പാർത്തിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്തു ഹഖാനി നെറ്റ്‍വർക്കും പാക്ക് ചാരസംഘടനയുമടക്കം ഭരണം കയ്യാളേണ്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു. പഞ്ച്ശീർ കീഴടക്കിയെന്നു താലിബാൻ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.

ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യ അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തില്‍ കാര്യമായൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം മുതൽ ക്രിക്കറ്റിൽവരെ സംഭാവന നൽകിയ ഇന്ത്യ തൽക്കാലം ഒന്നും മിണ്ടാത്തതാണു നല്ലതെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുമടക്കം ഇടപെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിലപാട് അത്രയേറെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണമെന്നാണു വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. താലിബാൻ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ ദിവസങ്ങളോളം നീളുമ്പോഴും പ്രധാന പങ്കാളിയാകുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റലിജൻസിന്റെ തലവനാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാം ‘കാത്തിരുന്നു കാണുകയെന്നതാണു’ വഴിയെന്നാണ് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.

എക്സ്പ്ലെയ്നർ വിഡിയോ കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ....

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തുതരത്തിലുള്ള സർക്കാരാണു താലിബാൻ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെപോകുന്നുവെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണുകയെന്നതാണു വഴിയെന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അനിൽ വധ്വ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പാക്ക് ചാര സംഘടനയായ ഇന്റർ സർവീസ് ഇന്റലിജൻസ് തലവൻ ഫായിസ് ഹമീദ് അനൗദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാബൂളിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ഹഖാനി നെറ്റ്‍വർക്കിന്റെയും പങ്കു വ്യക്തമാണ്. ദോഹയിൽ താലിബാൻ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാന്‍ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിൽ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു താലിബാൻ വഴിയൊരുക്കരുതെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ ആവശ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ താലിബാൻ പ്രതിനിധികളിൽനിന്ന് ഉറപ്പും ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഫ്ഗാന്റെ കാര്യത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനറായിരുന്ന ടി.സി.എ രാഘവനും പ്രതികരിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതു തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. സര്‍ക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ഇന്ത്യ നിലപാട് അറിയിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിതെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കു കാത്തിരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് അഫ്ഗാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാകേഷ് സൂദും പറയുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനാ മേധാവി നേരിട്ട് അവിടേക്കു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങൾ ഏതു രീതിയിലാണെന്നു വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകില്ലെന്നും സൂദ് പ്രതികരിച്ചു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഇതു ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ഭുതപ്പെട്ടേനെയെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനപതിയായിരുന്ന ജി. പാർഥസാരഥി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയ്ക്കൊരു ഭീഷണിയേയല്ല. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും സഖ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ അതു പ്രശ്നമാകും. ഇന്ത്യ തിരക്കുപിടിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, സമയമെടുത്ത് എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുക. ഹഖാനി നെറ്റ്‍വർക്ക് ഐഎസ്ഐയുടെ ഏജന്റുമാരാണ്, കാരണം കാലങ്ങളായി അവർ താമസിക്കുന്നതു പാക്കിസ്ഥാനിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സഹായങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണെന്നാണു അഫ്ഗാനികൾ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പാർഥസാരഥി അവകാശപ്പെട്ടു.

യുഎസുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയും യുഎസും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന‌ു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് ശൃംഗ്ല പ്രതികരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ യുഎസ് സന്ദർശനത്തില്‍ അഫ്ഗാൻ വിഷയവും ചർച്ചയായി. താലിബാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ‌ഇടപാടുകൾ ‘നിയന്ത്രിതമാണെന്ന്’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉചിതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് താലിബാന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കാര്യത്തിലെ വിവിധ ഇടപെടലുകൾ യുഎസ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാന്റെ അയൽ രാജ്യമാണ്. താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും വളർത്തിയതും പാക്കിസ്ഥാനാണ്. ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും കാത്തിരുന്നു കാണുക എന്ന നിലപാടിലാണ്– ഹർഷ് വിശദീകരിച്ചു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന ആശങ്ക യുഎന്നിലടക്കം ഉന്നയിച്ചതാണ്. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്കറെ തയ്ബ എന്നീ ഭീകര സംഘങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരാ‍മര്‍ശം. അഫ്ഗാനില്‍ അവർക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച താലിബാൻ നേതാവ് ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനെക്സായിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന ആദ്യ ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച. ഈ യോഗത്തിലും ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫ്ഗാനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ താലിബാനു കൈമാറിയത്.

English Summary: India has no option but to wait and watch: Ex-diplomats on Afghanistan