ന്യൂഡൽഹി ∙ കോഴിക്കോടുനിന്നു പാലക്കാട് വഴി കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു പുതിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് പാത സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയിൽനിന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽനിന്നു പദ്ധതി നിർദേശം ലഭിച്ചാലുടൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും.

വനഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാതെ മൈസൂരുവിനെയും കോഴിക്കോടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബദൽ പാതയ്ക്കും കേന്ദ്രം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമാണം നടക്കുന്ന കന്യാകുമാരി–മുംബൈ ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കാനും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. തലശ്ശേരി–മാഹി– വടകര ബൈപാസുകളുടെയും കോഴിക്കോട് ബൈപാസിന്റെയും പണി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം ദേശീയപാതയിൽ കോവളം കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാവില ജംക്‌ഷനിൽ കഴിവൂർ- താഴംകാട് റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതമന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകും. വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ മേൽപ്പാലം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗഡ്കരി, മന്ത്രാലയത്തിന് നിർദേശം നൽകി. മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഭാരവാഹികളോടൊപ്പമാണു ഗഡ്കരിയെ മുരളീധരൻ സന്ദർശിച്ചത്.

