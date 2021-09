തിരുവനന്തപുരം∙ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നിപ്പ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് വിലയിരുത്തി. നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കണ്‍ട്രോള്‍റൂം സജ്ജമാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായത്. എന്‍ക്വയറി കൗണ്ടര്‍, കോൺടാക്ട് ട്രാക്കിങ് കൗണ്ടര്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളജ് കോൺടാക്ട് ട്രെയിസിങ് ടീം എന്നീ കൗണ്ടറുകളുള്‍പ്പെടെയാണ് കണ്‍ട്രോള്‍റൂം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നിപ്പയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലൂടെയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ എന്‍ക്വയറി കൗണ്ടര്‍

24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് എന്‍ക്വയറി കൗണ്ടര്‍. നാല് സ്റ്റാഫ് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 0495 2382500, 501, 800, 801 എന്നീ നമ്പരുകളിലൂടെ സംശയ നിവാരണത്തിന് ബന്ധപ്പെടാം.

∙ കോൺടാക്ട് ട്രാക്കിങ് കൗണ്ടര്‍

ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവന്‍ പേരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ കൗണ്ടറിൽ ശേഖരിക്കുന്നു. സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ ഒന്‍പത് മുതല്‍ ആറ് വരെയാണ് പ്രവര്‍ത്തന സമയം. 8 വൊളന്റിയർമാരാണ് ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

∙ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് കോൺടാക്ട് ട്രെയിസിങ് ടീം

മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നാലുപേരടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ടീം.

English Summary: Nipah control room has been opened at government guest house in Kozhikode