നിപ്പ മരണം: ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പനിബാധിതരുടെ കണക്ക് ശേഖരിക്കും

കോഴിക്കോട് ∙ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ്പ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പനിബാധിതരുടെ കണക്കെടുക്കാന്‍ തീരുമാനം. ഒരു മാസത്തിനിടെ നിപ്പയ്ക്കു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കും. ചാത്തമംഗലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കാനും അവലോകന യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. ഇതിനിടെ, കോഴിക്കോട് 8 പേർക്ക് കൂടി നിപ്പ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 251 പേരുടെ പുതിയ സമ്പർക്ക പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിപ്പ പരിശോധനയ്ക്കായി ട്രൂ നാറ്റ് ലാബ് സജ്ജീകരിക്കും. നിപ്പയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ശ്രമം തുടങ്ങി. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ചാത്തമംഗലത്തെ വീട്ടിലെ ആടിന്റെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കെടുത്തു. രണ്ടര മാസം മു‍ൻപ് ആടിന് അസുഖം വന്നിരുന്നു. പഴംതീനി വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ സമീപത്തെ മരത്തിൽനിന്നു റംബൂട്ടാൻ പഴങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നുള്ള പഴം കുട്ടി കഴിച്ചിരുന്നു. വനംവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വവ്വാലുകളുടെയും കാട്ടുപന്നികളുടെയും സ്രവം ശേഖരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.



നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹാഷിം (12) ആണു കഴിഞ്ഞദിവസം മരിച്ചത്. ചാത്തമംഗലം പാഴൂർ വായോളി ഹൗസിൽ അബൂബക്കർ–വാഹിദ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. വാഹിദയും ഹാഷിമിനെ പരിചരിച്ച 2 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പനി ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് അടക്കം 5 ആശുപത്രികളിൽ ഹാഷിം ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മൊത്തം 188 പേരിൽ 20 പേർ ‘ഹൈ റിസ്ക്’ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നു. കൂടുതൽ മാരകമാണെങ്കിലും വ്യാപനശേഷി കുറവായതിനാൽ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്ന വൈറസാണു നിപ്പ.



