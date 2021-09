മൂന്നാം വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ; രോഗം പരത്തുന്നത് വവ്വാൽ മാത്രമോ? വ്യക്തതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ മൂന്നാം വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2018 മേയിലാണ് ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് കോഴിക്കോട് ചങ്ങരോത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 16 മരണം. 2019ൽ എറണാകുളം പറവൂർ സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം സ്വദേശിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്.



കേരളത്തിൽ എവിടെയുള്ള വവ്വാലുകളിലാണ് വൈറസുള്ളത്, വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് മാത്രമാണോ രോഗം പകരുന്നത്, വൈറസ് വാഹകരായ വവ്വാലുകൾ എവിടെനിന്നുവരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇതുവരെ സർക്കാരിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2018ൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലെയും (ഐസിഎംആർ) നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലെയും വിദഗ്ധർ ചങ്ങരോത്ത് എത്തി സ്രവം ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 22% വവ്വാലുകളിലും വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.

ആദ്യ നിപ്പാ മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് രോഗവാഹകരായ വവ്വാലുകളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് വവ്വാലുകളിൽനിന്നാകും മനുഷ്യനിലേക്കു രോഗമെത്തിയത് എന്ന നിഗമനത്തിന് അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ, ആദ്യം മരിച്ച മുഹമ്മദ് സാബിത്തിനു രോഗം ബാധിച്ചത് വവ്വാലിൽനിന്നാണോ എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.

വവ്വാൽ കടിച്ച പഴം കഴിച്ചതിലൂടെ വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തിയെന്ന നിഗമനം മാത്രം. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സാബിത്ത് മരിച്ചതും അന്വേഷണത്തിനു തടസമായി. 2018ൽ വവ്വാലുകളുടെ സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 22 ശതമാനത്തിലും വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് കൂടാൻ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

‘പറക്കും കുറുക്കൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഴംതീനി വവ്വാലുകളിലാണ് നിപ്പ വൈറസുള്ളത്. വളരെ ദൂരം പറക്കാൻ ഇവയ്ക്കു സാധിക്കും. രോഗം പടർന്ന ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നാകാം വൈറസ് കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം.

കേരളത്തിലേക്കു വൈറസ് എത്തുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ 2018ൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ല. അതിനാൽ വവ്വാലിൽനിന്ന് മാത്രമാണോ, അതോ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകുന്ന മറ്റു ഏതൊക്കെ ജീവികളിൽനിന്ന് രോഗം പകരും എന്നതടക്കമുള്ള വിലയരുത്തലിനും കഴിഞ്ഞില്ല.

രോഗം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികളും രോഗസ്ഥിരീകരണത്തിനു പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങള്‍ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിലും വേഗമുണ്ടായില്ല. വൈറസ് വാഹകരായ ജീവികളെ കണ്ടെത്താൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലോ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലോ ഇനിയും കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല.

English Summary: Nipah virus again in Kerala; Is bats the lone carrier?