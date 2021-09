യോഗിക്കെതിരെ അപകീർത്തി പരാമർശം; മുൻ ഗവർണർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം

ലക്‌നൗ∙ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ ഗവർണർ അസീസ് ഖുറേഷിക്കെതിരെ (81) രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയതായി യുപി പൊലീസ്. ഞായറാഴ്ച രാംപുർ ജില്ലയിലെ സിവിൽ ലൈൻസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബിജെപി നേതാവ് ആകാശ് കുമാർ സക്സേന നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.



സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അസം ഖാന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഖുറേഷി, യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും സർക്കാരിനെ ‘രക്തം കുടിക്കുന്ന ഭൂത’വുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആകാശ് കുമാർ സക്സേന പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രസ്താവന രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനും സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. വിവിധ വാർത്താ ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഖുറേഷിയുടെ പ്രസ്താവന ഉൾപ്പെടുന്ന പെൻ ഡ്രൈവും അദ്ദേഹം പൊലീസിന് കൈമാറി.

ഖുറേഷിക്കെതിരെ സെക്‌ഷൻ 153 എ, 153 ബി, 124 എ, 505 (1) (ബി) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുകൂടിയായ ഖുറേഷി 2014 മുതൽ 2015 വരെ മിസോറാം ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകാലം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു.

