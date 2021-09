‘വിമാനത്താവളത്തിൽ ബാറില്ലേ?’: ബെവ്കോ–കെഎസ്ആർടിസി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നമെന്ത്?

‘കണാരേട്ടാ, ഇൗ ബസ് വടകരയെത്താൻ ഇനിയും 30 മിനിറ്റെടുക്കും...അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറുത് ഒഴിക്കട്ടെ...?’

കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ വനിതാ കണ്ടക്ടറുടെ ചോദ്യമാണ്. സംഗതി ട്രോളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി വരുമോ എന്നു മനസ്സിലൊരു ലഡു പൊട്ടാത്തവരില്ല. രണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് അടുത്തറിയാവുന്നവർ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുപ്പമുള്ളവർ. ഇവരെ ചേർത്തു കൊണ്ടുപോവുകയെന്നൊരു ശ്രമത്തിനാണ് ഒരാൾ മുൻകയ്യെടുത്തത്– കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ. ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനെക്കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുപോയാലോ എന്നൊരു ചിന്ത കെഎസ്ആർടിസിക്ക് തോന്നിയതിനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പുകിലെല്ലാം.

വാർത്ത വന്നതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ പരിപാടി തുടങ്ങി. ട്രോളുകൾ പടവാളായപ്പോൾ രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നും വാദിക്കാൻ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി. ഇതോടെ എവിടെ നിൽക്കണമെന്നറിയാതെ സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും കുടുങ്ങി.



‘വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി?’

‘ഓ... കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഒന്നു പോയിട്ടുവരാമെന്ന്’ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽനിന്നും വീട്ടു പരിസരത്തുനിന്നും ഒന്നു വിട്ടുനിൽക്കാമെന്നുള്ള ലഡുവാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബവ്റിജസ് പ്രേമത്തോടെ നാട്ടിൽ ‘രണ്ടെണ്ണം’ പതിവാക്കിയവർക്കുണ്ടായത്.

ഇവർ രണ്ടു വഴിക്കു പോകേണ്ടവരാണോ?



ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ട്. രണ്ടും സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനം. ഒരാൾ നഷ്ടത്തിൽ. ഒരാൾ കൊള്ള ലാഭത്തിൽ. നഷ്ടത്തിലായവനെ സഹായിക്കാൻ കൊള്ളലാഭം കൊയ്യുന്നവനു ബാധ്യതയുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെഎസ്ആർടിസി–ബെവ്കോ ബാന്ധവത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ന്യായം. ടിക്കറ്റിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ബസിന് ഡീസലടിക്കാൻ തികയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വരുമാനത്തിനു മറ്റു പല പരിപാടികളും സിഎംഡിയായ ബിജു പ്രഭാകർ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂവെന്ന നിലപാടാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ.



ഓടാതെ കിടന്ന ബസുകൾ കടകളും ഹോട്ടലും വരെയാക്കി. മിൽമ ബൂത്തും ചായക്കടയുമൊക്കെ വ്യപകമായി ഇനി വരികയും ചെയ്യും. ബസുകളിൽ പരസ്യം, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ പരസ്യം. മൂന്നാർ ബസ് ഡിപ്പോയിൽ ഹോട്ടൽ മുറി, ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസിൽ കല്യാണ ഷൂട്ടിങ് എന്നു വേണ്ട, പല പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇൗ ‘കടന്ന ചിന്ത’യിലേക്ക് കടന്നത്– കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുറികൾ ബവ്റിജ്സ് കോർപറേഷൻ ഷോപ്പുകളാക്കി വാടകയ്ക്കു നൽകാം. കേട്ടപ്പോൾ അത്യാവശ്യക്കാർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കുമൊക്കെ ചെറുചിരി ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു.



കെഎസ്ആർടിസി- ബവ്‌റിജസ് വിഷയത്തിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകൾ.

അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരിടത്ത് ട്രോളിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ‘പണ്ട് ബസിൽ കയറുമ്പോൾ രണ്ടു ഫുള്ളും, രണ്ട് ഹാഫും എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഇത്ര പെട്ടന്ന് അറം പറ്റുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നായിരുന്നു’ എന്ന ഡയലോഗിൽ തുടങ്ങി മിക്കവാറും സിനിമാതാരങ്ങളെ വച്ചാണ് ട്രോളുകളുടെ വരവ്. കെപിഎസി ലളിത കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ഏയർഹോസ്റ്റസ് ആയി മദ്യം വിളമ്പുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഒളിയമ്പുവരെ ട്രോളായി ഇറങ്ങി. ഇതോടെ മന്ത്രിമാർ മെല്ലെ തല അകത്തേക്കു വലിച്ചു.



‘പത്തു കാശ് കെഎസ്ആർടിസി ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ...’



കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോകളിൽ അല്ല ബവ്റിജസ് ഷോപ്പ് വരുന്നതെന്നും കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വലിയ കോംപ്ലക്സുകളിലാണെന്നും വിശദീകരിച്ച് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു തലയൂരാൻ നോക്കി. താൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ലെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കെ.ബി.ഗണേഷ് കുമാർ കെഎസ്ആർടിസി എംഡിയുടെ നിലപാടിന് പരസ്യമായ പിന്തുണ നൽകി രംഗത്തുവന്നു. ഇതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. കൊട്ടാരക്കരയിൽ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിനോടും പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോടും ചേർന്നാണ് ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ ഔട്ട് ലറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതേ വരെ ഒരു കുഴപ്പവുണ്ടായില്ല.



എവിടെയെങ്കിലും ബവ്റിജ്സ് കോർപറേഷന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു വരെ ഗണേഷ്കുമാർ ചോദിച്ചു, വാദിച്ചു. പത്തു കാശ് കെഎസ്ആർടിസി ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ, അവരുടെ കടം തീരട്ടെ വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘കെഎസ്ആർടിസി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടട്ടെ. കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവ്, വിരമിച്ച ഒരുദ്യോഗസ്ഥൻ, ഈ നീക്കം മോശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി കെഎസ്ആർടിസിയെ ഭരിച്ചിട്ടും നന്നാക്കാനായില്ല.



കൊല്ലം-കൊട്ടാരക്കര കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

കെഎസ്ആർടിസിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓടാന്‍ പോലും നിവൃത്തിയില്ല. ടിക്കറ്റ് വരുമാനമല്ലാതെ മറ്റൊരു വരുമാനത്തിന് ഒരു എംഡി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. എന്തിനെയും എതിർക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബാറുണ്ടല്ലോ, അകത്ത്! രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസിക്കു കട വാടക കിട്ടുന്നതിലാണോ ചിലർക്കു പ്രശ്നം? സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വാടക കിട്ടുന്നതിൽ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല. മദ്യപിക്കുന്നവരെല്ലാം മോശക്കാരല്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. മദ്യപിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമായി മാറരുതെന്നേയുള്ളൂ...’ ഗണേശ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



വണ്ടിക്കൂലി ലാഭിക്കുമോ?



സത്യത്തിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ കുഴപ്പക്കാരല്ല എന്ന വാദത്തിന് പൊതുവേ കേരളത്തിന് സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വാദം നേരത്തേയുണ്ട്. അവിടെ സംഘർഷങ്ങളില്ല. പൊലീസില്ല. മര്യാദയുടെ നിര എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര മികച്ച അച്ചടക്കംതന്നെയാണ് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനുവേണ്ടി, രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൗ വെയിൽകൊള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാലും മറുത്തൊന്നും പറയാനുമാകില്ല. സർക്കാരിന്റെ വളരെ പ്രധാന വരുമാനം ഇതാണ്. പക്ഷേ അതിനും ചില മറു ചോദ്യങ്ങളുയരുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു നീണ്ട ക്യൂ അത്ര ശരിയാണോ...? ഇൗ ക്യൂവിൽ തർക്കങ്ങളില്ലെന്നൊക്കെ വാദിക്കാമെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കുപ്പി കൊണ്ടുപോയി കാലിയാക്കി പകുതി ഫിറ്റിൽ അടുത്തതും കൂടി വാങ്ങിക്കാൻ ക്യൂവിൽ വന്നു നിന്നാലോ? പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടിവരും എന്നു ചോദിച്ചവരുമുണ്ട്.



ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ പങ്കുവച്ച ട്രോൾ (ഇടത്). കെഎസ്ആർടിസി-ബവ്‌റിജസ് വിഷയത്തിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോൾ. (വലത്)

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ... കാര്യം നടക്കില്ല. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം, ചർച്ച നടക്കണം എന്നാണു മദ്യപ്രേമികളുടെ ആവശ്യം. ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഒരു കുപ്പിയും വാങ്ങി ബസ് കയറി വീട്ടിൽ പോകാമല്ലോ! ഇതിപ്പോൾ ബവ്കോ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോകുന്ന പണം നഷ്ടമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് . കാഴ്ചയ്ക്കല്ല കാഴ്ചപ്പാടിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ‘താത്വികാവലോകനം’ നടത്തുന്നവർ പറയുന്നത്.



മദ്യപിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്കാരം മെല്ലെ മാറി വരും. അല്ലേലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ വന്ന് മദ്യപിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കാണാറില്ലെന്നും. മാറ്റം വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നൊരു കൃത്യമായ തീരുമാനം പറയുന്നില്ല. ‘ട്രോളുകളുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ‌ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമ്പോൾ‌, നിങ്ങൾ‌ പതിവു ചെയ്യുന്നതു പോലെ ‘ചെറിയ രണ്ട്’ ശാന്തിയിലേക്ക് പോകുക’ എന്നു പറഞ്ഞു പിരിയുകയാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടവർ.



English Summary: How Social Media and Politicians React to the Idea to Start Bevco Outlets at KSRTC Stands?