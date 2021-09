തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സ്‌പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് പറയുന്നത് വ്യഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയത്. തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബിജെപി അനുകൂല അഭിഭാഷക സംഘടന എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലും കോടതി വ്യാഴാഴ്ച്ച വിധി പറയും. 2015 മാർച്ച് 13 ന് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ആക്രമണം നടത്തി 2.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തി എന്നാണ് പോലീസ് കേസ്.



English Summary : Appeal for special prosecutor in Assembly Ruckus case: Court will proceed verdict on September 9