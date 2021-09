അംഗരക്ഷകന്റെ മരണം: സുവേന്ദു അധികാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്; കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബിജെപി എംഎൽഎയുമായ സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് അറസ്റ്റിൽനിന്നു കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ സംരക്ഷണം. 2018ൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ സുവേന്ദു അധികാരിക്കു നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ തങ്ങൾക്കു മുൻപാകെ ഹാജരാകില്ലെന്നു കാട്ടി സുവേന്ദു അധികാരി കത്തയച്ചെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അധികാരി ഹാജരാകാതിരുന്നത് എന്നാണു ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം.

2018 ഒക്ടോബറിലാണ് അധികാരിയുടെ അംഗരക്ഷകന്‍ വെടിയേറ്റു മരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നു കാട്ടി അംഗരക്ഷകന്റെ ഭാര്യ പൊലീസിൽ വീണ്ടും പരാതി നൽകിയതോടെയാണു കേസിൽ പുനരന്വേഷണം. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ സ്വയം വെടിയുതിർത്തു മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Suvendu Adhikari Gets Protection From Arrest From Calcutta High Court