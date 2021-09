ആർജെഡിയിൽ പോര് കടുക്കുന്നു; പുതിയ വിദ്യാർഥി സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച് തേജ്പ്രതാപ്

പട്ന ∙ ആർജെഡിയിലെ വിമതനീക്കം ശക്തിപ്പെടുത്തി തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പുതിയ വിദ്യാർഥി സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർജെഡി വിദ്യാർഥി വിഭാഗത്തിനു ബദലായാണ് ഛാത്ര ജനശക്തി പരിഷത് എന്ന പേരിൽ പുതിയ സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയത്. ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മക്കളായ തേജസ്വി യാദവും തേജ് പ്രതാപ് യാദവും തമ്മിലുള്ള അധികാര വടംവലി രൂക്ഷമാക്കുന്നതാണു പുതിയ നീക്കം. തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ അനുയായിയായ ആകാശ് യാദവിനെ ആർജെഡി വിദ്യാർഥി വിഭാഗം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അടുത്തിടെ നീക്കം ചെയ്തതാണു പ്രകോപനത്തിനു കാരണം.

ആർജെഡി ആസ്ഥാനത്ത് തേജസ്വി യാദവിന്റെ ചിത്രമില്ലാതെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചതാണു പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കം. തേജസ്വിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ആർജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജഗദാനന്ദ സിങ് വിദ്യാർഥി വിഭാഗം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ആകാശ് യാദവിനെ മാറ്റി. ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിന്റെ നടപടിയെ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആർജെഡിയിൽ ഹിറ്റ്ലറെ പോലെയാണു ജഗദാനന്ദ സിങിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും തേജ് പ്രതാപ് ആരോപിച്ചു.

സംഘടനാ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നു തേജ് പ്രതാപ് പിതാവ് ലാലുവിനോടു അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. തേജസ്വിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് ലാലുവിന്റേത്. ലാലു കുടുംബത്തിലെ കലഹം മുതലെടുക്കാനായി ബിജെപിയും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക നീതി മിശിഖയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലാലു യാദവ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നീതി പുലർത്തുന്നില്ലെന്നു ബിജെപി വക്താവ് നിഖിൽ ആനന്ദ് ആരോപിച്ചു.

തേജ് പ്രതാപിന്റെ നേതൃസാമർഥ്യത്തെ ലാലു അവഗണിക്കുകയാണെന്നു ബിജെപിയുടെ ബിഹാർ മന്ത്രി നീരജ് കുമാർ ബബ്ലു പ്രതികരിച്ചു. ആർജെഡി വിദ്യാർഥി വിഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടതിനു തെളിവാണ് പുതിയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബിജെപി തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: Tej Pratap floats new student organisation, BJP hits out at Lalu Prasad Yadav