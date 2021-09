ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും വരുമോ കോവിഡ് തരംഗം? സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏതു തരംഗം?

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗവും പിന്നിട്ടുവെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയവും എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. എന്നാൽ, കേരളത്തിന്റെ കഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. കണക്കുകൾ വച്ചു പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗം ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയോ, ഇനി കേസെണ്ണം കുറയുമോ എന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ലാത്ത തരംഗം. പെട്ടെന്നുയർന്ന്, പാരമ്യത്തിലെത്തി, താഴേക്കു വരുന്ന കടൽത്തിരമാല പോലെയാണ് കോവിഡിന്റെ വ്യാപന തരംഗവും. രാജ്യം മൂന്നാം തരംഗം എന്ന ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഭാവി വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും പരിശോധിക്കാം.

ഒന്നാം നമ്പർ

2019 അവസാനത്തോടെതന്നെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കൊറോണപ്പേടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുമെന്നും ജാഗ്രത എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോവിഡ് ഇത്രമേൽ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പോലും കരുതലെടുക്കാൻ പിന്നെയും ആഴ്ചകളെടുത്തു. രാജ്യത്തെതന്നെ ആദ്യ കോവിഡ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലായിരുന്നു.

സുരക്ഷാ വസ്ത്രം ധരിച്ച ധരിച്ച കണ്ണൂരിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ മഴയത്ത് ആശുപത്രി മാലിന്യം കൊണ്ടുപോവുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തെ കാഴ്‌ച. മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം

ചൈനയിൽനിന്ന് മടങ്ങി വന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി വിദ്യാർഥിനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2020 ജനുവരി 30ന്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഇതൊരു ആശങ്കയായി മാറിയില്ല. എന്നാൽ, ശക്തമായ നടപടികൾ വഴി തുടക്കത്തിൽതന്നെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഒഴിവാക്കാൻ കേരളം ശ്രദ്ധ കാട്ടുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് കളംപിടിക്കുന്നു



കേരളത്തിന്റെ ജാഗ്രത ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഒരു മാസത്തോളം കോവിഡിനെ പടിക്കുപുറത്തു നിർത്തി. എന്നാൽ, മാർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിൽതന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കു പിടിവിട്ടു. കേസുകൾ ശരവേഗത്തിൽ കൂടി. കേരളത്തിൽ പിന്നീട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് മാർച്ച് 9നായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കേസെണ്ണം 50 പിന്നിട്ടു. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടു അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലോക്ഡൗണിലേക്കു പോയത്.

എന്നിട്ടും രാജ്യത്തു പൊതുവിൽ കേസുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ കാൽലക്ഷം പിന്നിട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി പിടിവിട്ടപ്പോഴും കേരളം ജാഗ്രതയോടെ കോവിഡിനെ നേരിട്ടു. ഏപ്രിൽ അവസാനവും അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കേസുകൾ.

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സ് കോവിഡ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ ഫ്ളോറൻസ് നൈറ്റിൻഗേളിന്റെ ചിത്രത്തിന് ദീപം തെളിയിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: Arun CHANDRABOSE / AFP

ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം തരംഗം



ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിൽ കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗം തുടങ്ങുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് –സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം പ്രതിദിനം അരലക്ഷത്തിൽപരം കേസുകൾ. സെപ്റ്റംബർ 16ന് 98,000 കേസുകൾ. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഇതു പകുതിയായി–ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം കോവിഡ് തരംഗം. പ്രതിദിനം ശരാശരി 93,000 കേസുകൾ പോലും ഒരാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, അപ്പോഴും കേരളം പൊതുവേ ശാന്തമായിരുന്നു. 2000–3000 കേസുകളായിരുന്നു പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്രയും ഡൽഹിയും കോവിഡ് കേസുകളുടെ ആധിക്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥമായപ്പോൾ കേരളം മാതൃകയായി.



രണ്ടാം തരംഗം



അന്നുവരെ കണ്ടതിൽനിന്നെല്ലാം ഭയാനകമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം. തെറ്റുകളിൽനിന്നു പാഠം പഠിക്കാതെ കിട്ടിയ പ്രഹരം എന്നു പോലും വിളിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചുവെന്ന് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക പോലും ചെയ്തിരിക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടെന്നു കേസുകൾ വർധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മാർച്ച് അവസാനം തുടങ്ങി, മേയ് ആദ്യ ആഴ്ച പാരമ്യത്തിലെത്തി, ജൂൺ പകുതിയോടെ താഴ്ന്നു തുടങ്ങി ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം.

മേയ് ആദ്യവാരം പ്രതിദിനം 4 ലക്ഷത്തിൽപരം കേസുകൾ. പെട്ടെന്നുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ തയാറെടുപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ വന്നതും ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഒഴുകിയതും ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കി. ചികിത്സയും ഓക്സിജനും കിട്ടാതെ നൂറുകണക്കിനു പേർ മരിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ആദ്യ തരംഗം



ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം പകുതിദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കേസുകൾ ആദ്യമായി ക്രമാതീത വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ പ്രതിദിന കേസുകൾ പതിനായിരം കടന്നു. മേയ് ആദ്യവാരം അതു 40,000 പിന്നിട്ടു. തുടർച്ചയായി കേസുകൾ വർധിച്ച ശേഷം ജൂണിൽ അൽപമൊരാശ്വാസം.

കേസുകൾ താഴ്ന്നുവെന്ന സൂചന നൽകിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതിദിന കേസുകൾ കൂടി. ഇപ്പോഴും ശരാശരി 30,000 കേസുകൾ കേരളത്തിൽനിന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്താകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പകുതി.



ഒരു ഘട്ടത്തിലും കോവിഡിനെ പാരമ്യത്തിലെത്താതെ പിടിച്ചുനിർത്തിയെന്ന സ്വന്തം മികവു തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിനു വിനയായത്. ‘ഡിലേ ദ് പീക്ക്’ എന്ന കേരള തന്ത്രം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ, കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വന്നുപോകുന്നതു വഴിയുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കേണ്ടവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് നടത്തിയ പഠനത്തിലും കേരളത്തിൽ 44% പേർക്കാണ് കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളത്. അതിനർഥം 50 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കോവിഡ് നിഴലിൽ തുടരുന്നു.



ഇനിയൊരു കോവിഡ് തരംഗമുണ്ടായാലും കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പിടിപെടാനുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് (വൾനറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ) എന്നർഥം. കടുത്ത നിയന്ത്രണ നടപടികൾ എന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ മികവാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനു കാരണമായതെങ്കിൽ ഡൽഹി, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാകാതെ വന്നതോടെ ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും കോവിഡ് വന്നു പോയി. സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധശേഷിയും കൈവന്നു. എന്നാൽ, ഇതൊരു മികച്ച പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ്.



ഇനിയൊരു തരംഗം



ഇന്ത്യയിലെ മുൻതരംഗങ്ങളേക്കാൾ തീവ്രത കുറഞ്ഞ തരംഗമായിരിക്കും ഇനിയെന്നാണു പ്രവചനങ്ങൾ. ഒക്ടോബറോടെ ഇതു പാരമ്യത്തിലെത്തുമെന്നും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥിതി ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ മോശമായാലും പരമാവധി ഒന്നര ലക്ഷം കേസുകൾ വരെയേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിടയുള്ളൂവെന്നാണു ഭൂരിഭാഗം പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പ്രതിദിന കേസ് 4 ലക്ഷം വരെ എത്തിയിരുന്നു.



ഇനി കേരളത്തിന് എന്തു ചെയ്യാം?

സമൂഹത്തിനു പൊതുവിൽ ലഭിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ (ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി) കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്നാണു കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. സ്ഥിരീകരണ നിരക്കും പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണവും ആശങ്കയായി തുടരുമ്പോഴും വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പിൽ കേരളം മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇതുവരെ കോവിഡ് വന്നുപോയവരുടെയും ഒരു ഡോസെങ്കിലും വാക്സീൻ ലഭിച്ചവരുടെയും കണക്കെടുത്താൽ കേരളത്തിനു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടക്കത്തിൽ കോവിഡ് വന്നുപോയവരിൽ പലർക്കും പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതും പുതിയ വകഭേദങ്ങളും പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വൈറസ് ബാധയും വാക്സീനും വഴി കേരളത്തിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 70% പേർക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിച്ചിരിക്കാമെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്നു വാക്സീൻ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണു കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. മരണനിരക്ക് ഉയരാതെതന്നെ കൂടുതൽ പേർക്കു കോവിഡ് വന്നു പോകുന്നതും പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കും.



സമൂഹത്തിലെ 60% പേർക്കും വാക്സീനെടുത്തോ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായോ പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിച്ചാൽ ഹേർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റിയാകും എന്നായിരുന്നു നേരത്തേ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ 80–90% പേർക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവന്നാലെ സുരക്ഷിതം എന്നു പറയാനാകു. ഈ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തേക്കാൾ പിന്നിലുമാണ്.



