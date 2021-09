സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി: കെ.സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി പരിശോധിച്ച കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും അതിനുശേഷം നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സുധാകരൻ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം വ്യക്തമാക്കി.



യുഡിഎഫ് യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി രാവിലെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ എതിർസ്വരങ്ങൾ മുന്നണിയെ ദുർബലമാക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക ലീഗ് പങ്കുവച്ചു. ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനാകില്ലെന്നും നിലപാടെടുത്തു. ലീഗിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതായും ഐക്യം ഉറപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉറപ്പ് നൽകി. പിന്നീട് ആർഎസ്പി നേതൃത്വവുമായും ചർച്ച നടത്തി.

ആർഎസ്പി യുഡിഎഫിലെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫുമായി ഹൃദയബന്ധമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർഎസ്പി. അതങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും. ചവറയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയല്ല നടന്നതെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. മുന്നണിയിലെ രണ്ടു പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും മുന്നണി മര്യാദയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചർച്ചയാണ് നടന്നത്.

ആശങ്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ആർഎസ്പിയുമായി ഇല്ലെന്നു കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ആർഎസ്പി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്. എകാഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്നും ഭിന്നത ഇല്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ചർച്ചയിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് ആർഎസ്പി നേതൃത്വവും പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങളിൽ നടപടി എടുക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ആർഎസ്പി നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.

English Summary: Will take strict action against those who worked to defeat candidates in assembly election, says K Sudhakaran