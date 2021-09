ദേശീയതയും മതവും കൂട്ട്, ബിജെപിയുടെ വഴിയിൽ എഎപി; ലക്ഷ്യം ഡൽഹിക്കപ്പുറം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തുടർച്ചയായി ഡൽ‌ഹിയിൽ അധികാരത്തിലേറിയിട്ടും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കുള്ള പോരായ്മയായി വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആശയപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണ്. അരവിന്ദ് കേ‍ജ്‍രിവാളെന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനൊപ്പമാണ് ആം ആദ്മിയുടെയും വളർച്ച. അതിൽ നയപരമായ പോരായ്മ ഒരു ബാധ്യതയായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആം ആദ്മി ഡൽഹിക്കു പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ്.

പഞ്ചാബിൽ സർവേ ഫലങ്ങൾ ആം ആദ്മിക്ക് അനുകൂലമാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എഎപി ജനവിധി തേടും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആം ആദ്മി അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ വലതു ചായ്‍വു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ദേശീയതയും മതാധിഷ്ഠിതമായ നയങ്ങളും നേതാക്കൾ കൂടുതൽ ചർച്ചയാക്കുമെന്നാണു വിവരം. ദേശീയതയ്‌ക്കൊപ്പം ഭക്തിയും മതകേന്ദ്രീകൃതമായ നയങ്ങളും എന്ന ബിജെപി ലൈന്‍ കടമെടുത്ത് ബിജെപിക്കെതിരെതന്നെ പടയൊരുക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി.

ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താമെന്നാണു മോഹം. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ‌ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. യുപിയിൽ രാജ്യസഭാംഗം സഞ്ജയ് സിങ്ങാണു എഎപിക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 14ന് പാർട്ടിയുടെ ‘തിരംഗ സങ്കൽപ് യാത്ര’ നടക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അയോധ്യയാണ്.

രാമജന്മഭൂമി വിഷയം വര്‍ഷങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി ചർച്ചയാക്കാറുണ്ട്. രാമജന്മഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയോധ്യയെതന്നെ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ എഎപിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യക്തം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആം ആദ്മി യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നോയിഡയിലും ആഗ്രയിലും യാത്രകൾ നേരത്തേ നടന്നിരുന്നു. ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയാണു യാത്ര നയിച്ചത്.

അയോധ്യയിലെ യാത്ര ദേശീയതയും മത താൽപര്യങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്നതാകുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, സൈനികനായിരുന്ന അജയ് കൊത്ത്യാലാണ് എഎപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി. ഡെറാഡൂണിൽ നടന്ന ‘ദേവ്ഭൂമി സങ്കൽപ് യാത്ര’ നയിച്ചതു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളാണ്. എഎപി ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ മാറ്റുമെന്നു യാത്രയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി കൊടുക്കുകയെന്ന ആം ആദ്മി നയം ഇതാദ്യമല്ല. ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ എഎപി സർക്കാർ ദേശഭക്തി കരിക്കുലം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദീപാവലിക്ക്, കേ‍ജ്‍രിവാളും മന്ത്രിമാരും കുടുംബസമേതം ലക്ഷ്മിപൂജാ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഈ വർഷം ഗണേശ ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങള്‍ നടത്താനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയതയെന്നതു ബിജെപിയുടേതു മാത്രമല്ലെന്നു തെളിയിക്കുകയാണു പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു മുതിർന്ന എഎപി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി എതിരാളികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാനാകുമെന്നും എഎപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടിക്കിടെ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലിയതിന് ‌കേജ്‍രിവാൾ നേരത്തേ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താനൊരു ഹനുമാൻ ഭക്തനാണെന്നും കേജ്‍രിവാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. വടക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ വര്‍ഗീയ സംഘർഷങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദി കേജ്‍രിവാൾ ആണെന്നു വിമർശനമുയർന്നപ്പോൾ ഇതിനോടു മൗനം പാലിക്കുകയാണു കേജ്‍രിവാൾ ചെയ്തത്.

എന്നാൽ ‍ഡൽഹി സംഘർഷത്തിന് പിന്നിൽ ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ആം ആദ്മി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇരകൾക്കായി കേജ്‍രിവാൾ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി അവകാശപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിന് ബിജെപിയുടെ മൃദുരൂപമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി മാറുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് എതിരാളികൾ ഉയർ‌ത്തുന്നത്.

