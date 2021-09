ബംഗാളിൽ അന്നു കണ്ട ബിജെപിയല്ല ഇന്ന്; നാണം കെടുമോ മമതയ്ക്കു മുന്നിൽ വീണ്ടും?

കൊൽക്കത്ത∙ അഞ്ചു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കിടയിൽ കൊൽക്കത്ത ഭവാനിപുരിലെ വോട്ടർമാർ വീണ്ടും പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭവാനിപുരിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥി ആരെന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കൊൽക്കത്ത മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ മമതയുടെ കൂറ്റൻ ഹോർഡിങ്ങുകളും ചുവർചിത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ദുർഗാ പൂജ ഒരുക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം മമതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോരാട്ടവും ആഘോഷിക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ. സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഭവാനിപുർ ഉൾപ്പെടെ ബംഗാളിലെ മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിജെപി ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തയാണ് മമത ബാനർജി. ബിജെപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമെതിരെ നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന മമതയെ കുരുക്കാൻ അതേ നാണയത്തിൽതന്നെ ബിജെപിയും ശ്രമിച്ചു. സിബിഐയും ഇഡിയും തൊട്ട് ദേശീയ മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ വരെ കൊൽക്കത്തയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്തു. മന്ത്രിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മമതയെ പേടിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. നവംബർ 5നകം നിയമസഭയിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽനിന്നു മമതയ്ക്കു രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്.



സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ വീണ്ടും

മമതയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമാണ് ഭവാനിപുർ. കൃഷിമന്ത്രി സോവൻദേവ് ചാറ്റർജി മമതയ്ക്കു വേണ്ടി ഭവാനിപുർ എംഎൽഎ സ്ഥാനം നേരത്തേ രാജിവച്ചിരുന്നു. 2011, 2016 വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെനിന്നു ജയിച്ച മമത വാശിക്കാണ് ഇത്തവണ നന്ദിഗ്രാമിൽ മൽസരിക്കാൻ പോയത്. വിശ്വസ്തനായ സുവേന്ദു അധികാരി ബിജെപിയിലേക്ക് മാറി നന്ദിഗ്രാമിൽ മൽസരിച്ചപ്പോൾ സുവേന്ദുവിനെ പാഠംപഠിപ്പിക്കാൻ മമതയും നന്ദിഗ്രാമിലേക്ക് മാറി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ 1956 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സുവേന്ദു അധികാരി അവിടെ ജയിച്ചത്. മമതയോട് നന്ദിഗ്രാമിനൊപ്പം മറ്റൊരു സീറ്റിൽ മൽസരിക്കാൻ അനുയായികൾ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ തയാറായിരുന്നില്ല. നന്ദിഗ്രാം ജയിച്ച സുവേന്ദു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, ബിജെപിയുടെ മുഖമായി മാറി. സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വിജയം അട്ടിമറി നടത്തിയതാണെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള മമതയുടെ കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

ബംഗാളിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും നിലംപതിച്ചതോടെയാണ് ബിജെപി വളർന്നത്. ഇത്തവണ മമതയ്ക്കെതിരേ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്ക് എതിരെയുള്ള ബദൽരൂപീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കാണ് മമതാ ബാനർജി നിർവഹിക്കുന്നത്. സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും അവർ ഡൽഹിയിൽ പോയി കാണുകയും ചെയ്തു.



അന്നും ‘സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു’



തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സോവൻദേവ് ചാറ്റർജി 28,000 വോട്ടിനാണ് ബിജെപിയുടെ രുദ്രാനിൽ ഘോഷിനെ ഭവാനിപുരിൽ തോൽപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസാണ് മമതയ്ക്കെതിരെ ഇവിടെ മൽസരിച്ചിരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ദീപാ ദാസ് മുൻഷി 25,000ത്തിൽപരം വോട്ടുകൾക്ക് അന്ന് മമതയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 2011ലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർപ്പൻ വിജയമാണ് മമത ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയിരുന്നത്. 77.46 ശതമാനം വോട്ടാണ് അന്നു മമത നേടിയത്. സിപിഎമ്മിന്റെ നന്ദിനി മുഖർജിയായിരുന്നു എതിർ സ്ഥാനാർഥി.



2011ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂലിനെ നയിച്ച് ഐതിഹാസിക വിജയം നേടിയ മമത ബാനർജി ആ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിച്ചില്ലായിരുന്നു. 34 വർഷത്തെ ഇടതു ഭരണത്തെ കടപുഴക്കിയ അവർ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ നീളുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ മമതയ്ക്കായി ഭവാനിപുരിൽ ജയിച്ച സുബ്രത ബക്ഷി അന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.



ആരു വരും മമതയ്ക്കെതിരെ?



ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ മൽസരിക്കുന്ന മമതയ്ക്കെതിരെ ബിജെപി ആരെ നിർത്തുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ മികച്ച നേട്ടവുമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിയമസഭയിലേക്കു മൽസരിച്ച ബിജെപിയല്ല ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലുള്ളത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു പുറമെ എംഎൽഎമാർ വരിവരിയായി തൃണമൂലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്.



ഇതിനോടകം നാല് എംഎൽഎമാർ തൃണമൂലിൽ ചേർന്നുകഴിഞ്ഞു. പത്തോളം പേർ മമതാ ബാനർജിയുടെ ‘ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ’ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ മമതാ ബാനർജിക്ക് ഭവാനിപുരിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാർ പറയുന്നത്. ബിജെപിക്ക് എതിരെ നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും ബിജെപി ഇതര ബദൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മമതയ്ക്ക് ഭവാനിപുരിലെ മൽസരം അഭിമാനത്തിന്റേതു കൂടിയാണ്.



ബംഗാളിൽ ഏഴു സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കേണ്ടതെങ്കിലും മൂന്നു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭവാനിപുർ, സംസർഗഞ്ച്, ജാംഗിപുർ എന്നിവയാണ് ഇത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപായി സ്ഥാനാർഥികൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സംസർഗഞ്ച്, ജാംഗിപുർ സീറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുപ്പു തൽക്കാലം നടത്തേണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം വിജയികൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ രണ്ടു ഒഴിവുകളിലും വിജയിച്ച രണ്ടു ബിജെപി എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച ഒഴിവിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.



ബംഗാളും കടന്ന്...

ബംഗാളിലെ മിന്നുന്ന ജയത്തെത്തുടർന്ന് കരുത്തുറ്റ ദേശീയ നേതാവ് എന്ന ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി. തൃണമൂലിന്റെ സ്വാധീനം ബംഗാളിനപ്പുറത്തേക്ക് വളർത്താനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് അവർ. ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കേണ്ട ത്രിപുര തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുക്കങ്ങൾ തൃണമൂൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിശോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് ത്രിപുരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൃണമൂലിലെ രണ്ടാമനായ അഭിഷേക് ബാനർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിരന്തം അഗർത്തലയിലെത്തുന്നുണ്ട്.

സ്‌റ്റാലിൻ, ശരദ് പവാർ, പ്രശാന്ത് കിഷോർ, മമതാ ബാനർജി, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ.

ബിജെപി ഇതര ബദൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി ദേശീയതലത്തിൽത്തന്നെ വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി മമത ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ഡൽഹിയിലെത്തി മമത സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയിലേറ്റ പരാജയത്തിനു പുറമെ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങളും ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം ഗൗരവത്തോടെയാണു കാണുന്നത്. അക്രമത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് പങ്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മമത സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന ചുമതലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അക്രമസംഭവങ്ങൾ നടന്നതെന്നും പുതിയ സർക്കാർ ക്രമസമാധാനച്ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതോടെ എല്ലാം ശാന്തമാകുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.



കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ....



കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി വെടിയും പുകയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം. അക്രമസംഭങ്ങളെത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാറിനുമെതിരേ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. സർക്കാറിനെതിരെ നിരന്തരമായ പ്രസ്താവകൾ നടത്തിയ ഗവർണരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല, സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ ബംഗാളിലെ അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



നാരദാ കേസിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിനെതിരെ സിബിഐ ഓഫിസിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്ന തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രം: Dibyangshu SARKAR / AFP

നാരദാ ഒളിക്യാമറ കേസിൽ രണ്ടു മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മമതയുടെ വിശ്വസ്തരായ നാലു പേരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ സിബിഐ ഓഫിസിലെത്തി മമത കുത്തിയിരിപ്പു സമരം നടത്തി. ത്രിപുരയിൽ തൃണമൂലിനു വേണ്ടി സർവേയ്ക്ക് എത്തിയ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ടീമിനെ ത്രിപുര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവവുമുണ്ടായി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിനപ്പുറം ഭവാനിപുരിലെയും ബംഗാളിലെ മറ്റു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മമതയ്ക്കും ബിജെപിക്കും ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ റോൾ മാത്രമാണ് ഒരുകാലത്ത് ബംഗാൾ അടക്കിവാണിരുന്ന സിപിഎമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും.



