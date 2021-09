പിഴ ഈടാക്കാന്‍ ശ്രമം; അപായപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി ടാക്സി ഡ്രൈവർ– വിഡിയോ

മുംബൈ ∙ കാർ തടയാനൊരുങ്ങിയ കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് ടാക്സി ഡ്രൈവർ. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീയിൽനിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാനാണ് കാർ തടഞ്ഞത്. ഓടുന്ന കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

സുരേഷ് പവാർ (36) എന്നയാളാണു കാർ ബോണറ്റിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചതിന് 200 രൂപ പിഴ നല്‍കണമെന്ന് പവാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിഴ അടയ്ക്കാന്‍ സ്ത്രീ തയാറായിരുന്നെങ്കിലും ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ തര്‍ക്കിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പവാർ പറയുന്നു.

സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിഡിയോ പ്രചരിച്ചത്. വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോഴേക്കും പവാർ പിന്മാറി. അതുകൊണ്ട് പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

Englsih Summary: BMC marshal clings on to moving car's bonnet to collect fine, video goes viral