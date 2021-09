വിവാദ ‘ബ്രാഹ്മണ’ പരാമർശം; ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അച്ഛൻ ജയിലിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിനെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ കുറ്റത്തിനു ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ അച്ഛന്‍ നന്ദ കുമാർ ബാഗേലിനെ റായ്പ്പുർ കോടതി 15 ദിവസത്തെ ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.



സെപ്റ്റംബർ 5നു നന്ദ കുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ‘ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിനെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകും,’ ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ മാധ്യമങ്ങളോടു മുൻപു പറഞ്ഞിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരാളും, അതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അച്ഛനായാൽപ്പോലും നിയമത്തിനു മുകളിലല്ല, അദ്ദേഹം പിന്നീടു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പര്യടനത്തിനിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നു ബാഗേലിന്റെ അച്ഛൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

‘ബ്രാഹ്മണരെ ഗംഗയിൽനിന്നു വോൾഗയിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. അവർ വിദേശികളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും തട്ടിയെടുത്തതിനു ശേഷം അവർ നമ്മെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കുന്നു. എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു ബ്രാഹ്മണരെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നു ഗ്രാമവാസികളെ ഞാൻ ചട്ടം കെട്ടും’– ഇതായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം.

English Summary: Chhattisgarh Chief Minister's Father Sent To Jail Over Brahmin Remark