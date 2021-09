ശ്രീനഗര്‍∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുതിര്‍ന്ന വിഘടനവാദി നേതാവും ഓള്‍ പാര്‍ട്ടി ഹുറിയത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് (എപിഎച്ച്സി) മുന്‍ നേതാവുമായ സയ്യിദ് അലി ഗീലാനിയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കശ്മീര്‍ പൊലീസ്. മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകള്‍ അനുവദിക്കാതെയാണ് സംസ്‌കാരം നടത്തിയതെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പടര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജമ്മു പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെയ്ക്ക് മുൻപ് സംസ്‌കാരചടങ്ങു നടത്തിയെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ക്കു പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.



എന്നാല്‍ മതാചാര പ്രകാരമുള്ള ചടങ്ങുകളും പ്രാര്‍ഥനകളും നടത്തിയ ശേഷം സംസ്‌കാരം നടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഗീലാനിയുടെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകള്‍. രാത്രി തന്നെ സംസ്‌കാരം നടത്താന്‍ ആദ്യം സമ്മതിച്ച ബന്ധുക്കള്‍ പിന്നീടു നിലപാട് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ളള്‍പ്പെടെയുള്ള സമ്മര്‍ദം കൊണ്ടാകാം കുടുംബം ദേശവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഭൗതികശരീരത്തില്‍ പാക്ക് പതാക പുതപ്പിക്കാനും പാക്ക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കാനും തുടങ്ങി. അയല്‍വാസികളോടു പുറത്തിറങ്ങി അണിനിരക്കാനും ബന്ധുക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കശ്മീര്‍ പൊലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ദൗതികശരീരം ശ്മശാനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാന്‍ ബന്ധുക്കള്‍ തയാറായത്. സംസ്‌കാരചടങ്ങ് നടന്നിടത്തേക്കു മക്കള്‍ വരാന്‍ തയാറാകാതിരുന്നത് പാക്ക് അജന്‍ഡയാണെന്നും കശ്മീര്‍ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ വീടിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്തെത്തിയ പൊലീസ് ബന്ധുക്കളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും ഗീലാനിയുടെ ഭൗതികശരീരം ബലമായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് നടപടിയുടെ വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഭൗതികശരീരത്തില്‍ പാക്ക് പതാക പുതപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗീലാനിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

