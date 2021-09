പാർട്ടി മുഖപത്രത്തെ വിമർശിച്ചു; കെ.കെ ശിവരാമന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ്

ഇടുക്കി∙ ശ്രീനാരായണഗുരു ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ജനയുഗം ഗുരുവിനെ നിന്ദിച്ചെന്ന വിമര്‍ശനത്തില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.കെ ശിവരാമന് സിപിഐയുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ്. ഗുരുവിന് അര്‍ഹമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ലെന്നും ഗുരുവിനെ അറിയാത്ത മാനേജ്മെന്റും എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡും ജനയുഗത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ വിമര്‍ശനം.

പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ ചീഫ് എഡിറ്റായ ജനയുഗത്തിനെതിരായ വിമര്‍ശനം പാര്‍ട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ്. ശിവരാമന്റെ മറുപടി മറ്റന്നാള്‍ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.

English Summary: CPI sent show cause notice to idukki district secretary KK Sivaraman