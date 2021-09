മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബിജെപിയുടെ സൗജന്യ തീർഥാടനം

ന്യൂഡൽഹി∙ 2022 ലെ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് തീർഥാടന ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബിജെപി. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അയോധ്യയുൾപ്പെടെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു സൗജന്യ യാത്രയാണു ഡല്‍ഹി ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 11ന് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കും. ബിജെപി ഡൽഹി ഘടകമാണു പദ്ധതിക്കു പണം മുടക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്കൊപ്പം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വിവിധ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തും.

ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരും സമാനമായ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണു പദ്ധതി വഴി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്. ‘കോവിഡ് കാരണം തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്താതിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സന്ദർശനം നടത്തണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം കുറഞ്ഞതോടെ അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതി മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കും’– ബിജെപി ‍ഡൽഹി അധ്യക്ഷൻ അദേഷ് ഗുപ്ത പ്രതികരിച്ചു.

ബസുകളിലാണു യാത്ര. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കും. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും യാത്ര. ഡൽഹിയിലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിൽ‌ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ഭരിച്ച ബിജെപി, ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയെ തോൽപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രവീൺ ശങ്കർ കപൂർ പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ, നേതാക്കൾ എന്നിവർ വഴിയാകും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

