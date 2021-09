കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് വെടിവയ്ക്കും, കോഴിയുടെ കഴുത്തറുക്കും, എല്ലാം കുതിരപ്പട്ടയത്തിന്റെ ‘മഹത്വം’!

തൃശൂർ∙ എയർ ഗണ്ണിൽ തിര നിറച്ച ശേഷം കൈത്തണ്ടയിലേക്കു നിറയൊഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കയ്യിൽ വെടി കൊള്ളുന്നില്ല! എന്താണ് കാരണം? കോഴിയുടെ കഴുത്തറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ, കോഴി ച‍ാകുന്നില്ല. എന്താണ് കാരണം? ഇത്തരം ‘അദ്ഭുത’ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം കുതിരപ്പട്ടയമാണ്. കണ്ടാൽ വെറുമൊരു ലോഹത്തകിടു മാത്രമാണെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകാർ ഈ വസ്തുവിനിട്ട പേരാണ് കുതിരപ്പട്ടയം.



കുന്നംകുളം, ഗുരുവായൂർ മേഖലകളിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ദുരൂഹസംഘം ഈ വസ്തുവിനിട്ടിരിക്കുന്ന വില 100 കോടി രൂപ! വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ ലോഹത്തകിട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെടിയേൽക്കില്ല, വെട്ടേൽക്കില്ല തുടങ്ങിയവയാണു കുപ്രചാരണം. ശുദ്ധതട്ടിപ്പെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും ഇതുവരെ നാല് പേർ കുതിരപ്പട്ടയം വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായി ‘അഡ്വാൻസ്’ കൈമാറി വഞ്ചിതരായെന്നാണു സൂചന. ഇടപാടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചു കയ്യിലേക്കു വെടിവയ്ക്കുന്ന വിഡിയോയും ഇവർ കാട്ടിക്കൊടുക്കും.

∙ എന്താണ് കുതിരപ്പട്ടയം

തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പ്രാചീന കൊട്ടാരം പൊളിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച അദ്ഭുത ലോഹമാണു കുതിരപ്പട്ടയം എന്നതാണു തട്ടിപ്പുകാരുടെ അവകാശവാദം. ഇതു കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലോഹവും ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കില്ലെന്നും ‘അദ്ഭുതവാദം’. കൂട്ടത്തിലൊരാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കു വാട്സാപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇവർ ഇടപാടിനു തയാറാകും. വാട്സാപ്പിലൂടെ കുതിരപ്പട്ടയത്തിന്റെ അദ്ഭുത സിദ്ധികൾ വിവരിക്കും. 100 കോടി രൂപയാണു വിലയെന്നും അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ മാത്രമേ കുതിരപ്പട്ടയം നേരിട്ടു കാണാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നും ഇവർ പറയും. ഇതു വിശ്വസിച്ച് ഇതിനകം നാല് പേർ മുൻകൂറായി ലക്ഷങ്ങൾ നൽകി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്നു വിവരമുണ്ട്.

∙ പ്രവർത്തനം ദുരൂഹം

അതീവ രഹസ്യമായാണ് തട്ടിപ്പു സംഘത്തിന്റെ പ്രർത്തനം. ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് ഒരു വീടു വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ഇവരുടെ ഇടപാടുകൾ. തട്ടിപ്പല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചില വിദ്യകളും ഇവർ കാട്ടും. ഒരു കോഴിയുടെ കാലിൽ കുതിരപ്പട്ടയം വച്ചുകെട്ടിയ ശേഷം കത്തികൊണ്ട് അറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഈ തകിട് കയ്യിൽ പിടിച്ച ശേഷം എയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചു വെടിവയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് വിദ്യകൾ. എന്നാൽ, ഇവ വിശ്വസനീയമല്ലെന്നു വിഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാകും. എന്നിട്ടും വർക്കല സ്വദേശികളായ ഒരു കൂട്ടർ കുതിരപ്പട്ടയം വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായി കുന്നംകുളത്ത് എത്തിയെന്നും ഇവരെ തട്ടിപ്പുസംഘം ബന്ദികളാക്കി 25 ലക്ഷം രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. വിവരം പൊലീസിന്റെ ചെവിയിലെത്തിയാൽ കുടുങ്ങുമെന്ന ഭീതിയിൽ ഒടുവിൽ ഇവരെ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

