തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുതൽ വിവാഹം വരെ, ഗൃഹപ്രവേശം മുതൽ സംഗീതനിശകൾ വരെ, ഉത്സവങ്ങളുടെ കൊടിയേറ്റം മുതൽ കൊടിയിറക്കം വരെ ശരാശരി മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഘോഷത്തിന്റെയും അറിയിപ്പിന്റെയും ശബ്‌ദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും ഈണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴവും പകർന്നത് ഇവരായിരുന്നു, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും. സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിനു പേർക്ക് ഉപജീവനം പകർന്ന മേഖല ഈ മഹാമാരികാലത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത നിറം കെട്ട ജീവിതവഴിയിലാണ്. പിന്നിട്ട ആഴ്ചകളിൽ മാത്രം ജീവനൊടുക്കിയ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഉടമകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും എണ്ണം ഒൻപതാണ്. ഇത് ഈ മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ കൂടി നേർക്കാഴ്ചയാവുന്നു.



ഉൽസവപ്പറമ്പുകളിൽ പണ്ട് നാടകങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും മുകളിൽ കുറിച്ച അൽപം നൊസ്റ്റാൾജിയ പോലും ഉണർത്തുന്ന ഈ വാചകത്തിലാണ്. ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എത്തിച്ച മൈക്ക് സെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ശബ്ദസാന്നിധ്യമില്ലാതെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് കടകളുടെ ഇരുട്ടറകളിൽ പൊടിപിടിക്കുന്നത്.

ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ മൈക്കും സ്പീക്കറും ജനറേറ്ററും കൂട്ടിയിട്ട് തൃശൂരില്‍ അടുത്തിടെ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ. – ഫയൽ ചിത്രം.

ടിവി പരിപാടികളുടെ കടന്നുവരവിൽ ഉത്സവപറമ്പുകളിലെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയെങ്കിലും വിവാഹം, പൊതുപരിപാടികൾ തുടങ്ങി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ വരെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മേയ് വരെ എന്ന സീസണിൽ നിന്നു മാറി, എന്നും സീസൺ എന്ന നല്ലകാലത്തേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാം തകർത്ത് കോവിഡിന്റെ കടന്നുവരവ്.

എല്ലാ സമയത്തും ജോലിയും വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വായ്പയിലൂടെയും മറ്റും വാങ്ങികൂട്ടിയവർ ഇതോടെ കടക്കെണിയിലായി. ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നിലച്ച്, പ്രതീക്ഷകളറ്റ്, ജീവിതം ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിലാകെ. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സർവീസ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം, ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ ജീവനൊടുക്കിയ ഒൻപതു പേരുടെയും മരണകാരണം ഒന്നു തന്നെ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി !

∙ ആരവം നഷ്ടമായ ജീവിതങ്ങൾ

ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലും അനുബന്ധ സാങ്കേതിക രംഗത്തും മറ്റുമായി അരലക്ഷത്തോളം പേർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്, ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ആയിരക്കണക്കിനു പേരും ഉണ്ട്.

കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെ ഉത്സവങ്ങളും കലാപരിപാടികളും ഇല്ലാതായി, വിവാഹങ്ങൾ 20 പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി. സമ്മേളനം, പ്രദർശന മേളകൾ എല്ലാം നിർത്തലാക്കി. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സർവീസ് മേഖലയെ സമ്പൂർണ അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്കാണ് ഇത് നയിച്ചത്. ഒന്നര വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത്.

നിലവാരമുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വായ്പയെടുത്തും മറ്റും മുതലിറക്കി ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നൂറുകണക്കിനു ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണ് മഹാമാരിയിൽ ഇരുട്ടിലാക്കിയത്.

ലോക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം നിലച്ച കോഴിക്കോട് പള്ളിക്കണ്ടിയിലെ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്നു. ഫയൽ ചിത്രം – മനോരമ.

∙ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കൊപ്പം ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് സർവീസുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ കോളാണ് പഞ്ചായത്ത്, നിയമസഭ, പാർലമെന്റ് തുടങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. ഇത്തവണ കോവിഡിനിടെ മാസങ്ങളുടെ മാത്രം ഇടവേളയിൽ എത്തിയ തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നേട്ടമാക്കി ബാധ്യതകൾ മറികടക്കാമെന്നു കരുതിയവരും ഈ മേഖലയിൽ വളരെയേറെയുണ്ടായിരുന്നു.

മൈക്ക്, സ്പീക്കർ, ആംപ്ലിഫയർ, മിക്‌സർ, ജനറേറ്റർ തുടങ്ങിയവ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയും ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന നവീനമായ ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വായ്പയെടുത്ത് വാങ്ങിയവരും ഇതിലുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയും അവർക്കു പിഴച്ചു. ആൾക്കൂട്ടമില്ലാതെ, കാര്യമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ഇല്ലാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും മാത്രമായി നിയമസഭാ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കടന്നുപോയി. വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തുരുമ്പെടുത്തും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലുമാണ്.

∙ കേൾക്കാതെ പോകരുത് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ

‘‘കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗത്തിന് മുൻപ്, ഉത്സവങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നൂതന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. ഏപ്രിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിൽ മൂന്നോ നാലോ ഉത്സവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ കടങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടാമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ ഉത്സവ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങി, നിയന്ത്രണങ്ങളായി... വാങ്ങിവച്ചതെല്ലാം പെട്ടിയിലുമായി. ട്യൂബ്‌ലൈറ്റുകളും സീരിയൽ സെറ്റുകളും പലതും ഇപ്പോൾ കത്തുന്നില്ല. സ്റ്റേജ് ലൈറ്റുകളും സ്പീക്കറുകളും നശിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ 35 വർഷത്തെ സമ്പാദ്യമാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ അടച്ചിടലിൽ നശിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?’’ – പാലക്കാട് അത്തിക്കോട് ബാലൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഉടമ ബാലകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നു.

‘‘ഒന്നാം കോവിഡ് തരംഗം അൽപമൊന്ന് ഒതുങ്ങിയതും ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. അടുത്ത ഉത്സവ സീസണെങ്കിലും പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ കൃത്യം ആ സമയത്തായിരുന്നു രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ വരവ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ വാങ്ങാൻ ആളില്ല. വാങ്ങുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ‍ക്കായി ജനറേറ്ററുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടിയിൽ തന്നെയാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കാനെ ഇപ്പോൾ നിർവാഹമുള്ളൂ. എത്രകാലം ഇങ്ങനെ? ഇനി പുതിയതായി എല്ലാം വാങ്ങി ഒന്നുമുതൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കോടികൾ മുടക്കണം. മുൻസർക്കാർ കലാകാരന്മാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച 2,000 രൂപയുടെ ധനസഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടികൾക്കും ഞങ്ങളെപോലുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആളുകളെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അത് കേൾക്കാനോ സഹായിക്കാനോ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല.’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലൈറ്റ് ആന്‍ഡ് സൗണ്ട് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പ്രൊപ്പറൈറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തൃശൂര്‍ തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനിയില്‍ നടന്ന സമരം. ചിത്രം: ഉണ്ണി കോട്ടയ്ക്കല്‍ ∙ മനോരമ.

∙ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവധി, പ്രതീക്ഷ സർക്കാരിൽ

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പല ഭാ​ഗങ്ങളിലും ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധം പിന്നിട്ട മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അം​ഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

വാക്സിനേഷൻ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് പൊതുപരിപാടികൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുക, ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായി എടുത്ത കടകൾക്കും മറ്റും വാടക ഇളവ് അനുവദിക്കുക, പന്തൽ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയ്ക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ അനുവദിക്കുക, ഈ മേഖലയ്ക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകും വിധം വായ്പകൾക്ക് പലിശരഹിത മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുക, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവനൊടുക്കിയവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഈ തൊഴിൽ മേഖലയെ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടു വന്നത്. ആദ്യ ലോക്‌ഡൗണിൽ ഈ മേഖലയിലുളളവർക്ക് 2,000 രൂപ സഹായധനം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതും ഉണ്ടായില്ല. ജീവിതപ്രതിസന്ധിയുടെ കെട്ടകാലത്ത് സർക്കാരിൽ തന്നെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലുള്ളവർ.

