വീട്ടുതടങ്കലിലെന്നു മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി; ‘കശ്മീർ ശാന്തമെന്ന സർക്കാർ വാദം പൊളിഞ്ഞു’

ന്യൂഡൽഹി∙ താൻ വീട്ടു തടങ്കലിലാണെന്നു ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പിഡിപി) നേതാവുമായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയുടെ ട്വീറ്റ്. കശ്മീരിൽ സാധാരണ സ്ഥിതിയാണെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം പൊള്ളയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ കുൽഗാം സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി വീട്ടിൽനിന്നു യാത്ര തിരിക്കാനുള്ള അനുമതി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരിൽ ഇതു ബോധപൂർവം നിരാകരിക്കുകയാണ്. ഇന്നു ഞാൻ വീട്ടു തടങ്കലിലാണ്. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിൽ അല്ലാത്തതാണു കാരണം എന്നാണു ഭരണകൂടും പറയുന്നത്. കശ്മീർ ശാന്തമാണെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പഴയ വാദം ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണിത്’– മെഹ്ബൂബ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വീടിന്റെ ഗെയിറ്റ് താഴിട്ടു പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ചിത്രവും അവർ പങ്കുവച്ചു. സുരക്ഷാപരമായ കാരണങ്ങളാലാണു മെഹ്ബൂബയ്ക്കു കുൽഗാം സന്ദർശനത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

‘ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയാണ് മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിക്കു നൽകേണ്ടത്. ഇത്രയധികം ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിട്ടുനൽകാനാകാത്ത സാഹചര്യം ആയതിനാലാണ് അവരെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയത്. കുൽഗാം സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ന് അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്നാണ് അവരോടു പറ‍ഞ്ഞത്’– മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

കശ്മീരിലെ ഒട്ടുമിക്ക നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കിയെന്നും ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിച്ചെന്നും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് മുൻപു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കശ്മീരിലെ വിഘടന വാദി നേതാവ് സയ്യദ് അലി ഷാ ഗീലാനിയുടെ (91) മരണത്തിനു ശേഷമാണു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച അന്തരിച്ച ഗീലാനിയുടെ മൃതദേഹം ശ്രീനഗറിലെ വീടിനോടു ചേർന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കകംതന്നെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കനത്ത സുരക്ഷയാണു മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയ പൊലീസിനെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ദിൽബാഗ് സിങ് അടക്കമുള്ളവർ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

ആചാര പ്രകാരമുള്ള സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നു ഗീലാനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ആചാര വിധി പ്രകാരം ഗീലാനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

