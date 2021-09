‘നിപ്പ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരോഗ്യവകുപ്പ്; അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് പിടിച്ചുകെട്ടുമെന്നു പറയുന്നു’

കോഴിക്കോട്∙ നിപ്പ ബാധിച്ച 12 വയസ്സുകാരന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പാണെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എംപി. നിപ്പ ബാധിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിയ കുട്ടിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.



പിന്നെ എന്തിനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. നിപ്പയെ തുറന്നുവിട്ടിട്ടാണ് 3 മന്ത്രിമാർ ചേർന്നു നിപ്പയെ പിടിച്ചുകെട്ടും എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും വീട്ടിൽ പോകാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവന്റെ അനുമതി വേണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ വിജയരാഘവൻ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ‘ കടക്കൂ പുറത്ത്’ എന്നു കേൾക്കേണ്ടി വരും. കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം കോവിഡ് കണക്കുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാമല്ലോ എന്നാണ് വിജയരാഘവന്റെ ചിന്തയെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: State government responsible for Nipah death at Kozhikode, says K. Muraleedharan M.P