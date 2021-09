അഫ്ഗാൻ സ്കൂൾ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ സർവകലാശാലകൾ ശൂന്യം

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാൻ സ്കൂൾ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കാബൂളിലെ സർവകലാശാലകളെല്ലാം ശൂന്യം. പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വസ്ത്രധാരണത്തിനും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അബായയും നിഖാബും ധരിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



താലിബാൻ വിദ്യാഭ്യാസ അതോറിറ്റി ക്ലാസ് മുറികളിലെ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ചിരുത്തണമെന്നും പതിനഞ്ചോ അതിൽ കുറവോ വിദ്യാർഥികളാണെങ്കിൽ കർട്ടൻ കൊണ്ട് മറയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

വിദ്യാർഥികൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സർവകലാശാല അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്നും കാബൂളിലെ ഗർജിസ്ഥാൻ സർവകലാശാല ഡയറക്ടർ നൂർ അലി റഹ്മാനി തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുണ്ടാണെന്നും സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതു സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ താലിബാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

