‘അച്ഛന്റെ ചെയ്തികൾക്കു മാപ്പ്, ഇസ്രയേലിൽ പോകണം’; ബിൻ ലാദന്റെ ഇളയ മകൻ

വാഷിങ്ടൻ∙ അച്ഛന്റെ ചെയ്തികൾക്കു മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മകൻ ഒമർ. ലാദന്റെ കാലശേഷം ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ഖായ്ദയുടെ നേതൃസ്ഥാനം താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണു കരുതപ്പെട്ടതെന്നും എന്നാൽ താൻ അതു നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഇസ്രയേൽ ദിനപത്രത്തോട് ഒമർ പറഞ്ഞു.

‘തന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഏറെ അച്ഛൻ ശതൃക്കളെ വെറുത്തിരുന്നു. പാഴാക്കിയ ജീവിതത്തെ ഓർത്തു ഞാൻ ദുഖിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ തുടരില്ലെന്നും അധികം വൈകാതെതന്നെ പുറത്തുപോകുമെന്നും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

അച്ഛൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുകയും അതേ സമയം നാണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’– ഒമർ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുമൊത്ത് ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഒമർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പാരിസിലാണ് ഇരുവരും താമസിക്കുന്നത്. 2011ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽവച്ചാണു യുഎസ് ലാദനെ വധിക്കുന്നത്. ലാദന്റെ മൃതദേഹം കടലിൽ മറവു ചെയ്തതായാണ് ആരോപണം.

English Summary: Osama bin Laden's son plans to visit Israel with wife, apologises for his father's actions



‘