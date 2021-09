വലയിട്ടു കാത്തിട്ടും വിടാതെ ‘വവ്വാൽ ശാപം’; റമ്പുട്ടാനെ വെറുതെ വിടൂ.. ജീവിതമാർഗമാണ്

കോഴിക്കോട് വീണ്ടും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കാലക്കേട് തുടങ്ങിയത് റമ്പുട്ടാൻ പഴത്തിനാണ്. വവ്വാൽ കടിച്ച റമ്പുട്ടാൻ പഴം തിന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് നിപ ബാധിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തിയതിനു പിന്നാലെ റമ്പുട്ടാൻ കച്ചവടം കുത്തനെ താഴോട്ടു പോയി. കോവിഡ് കാലത്ത് ജീവിതമാർഗം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന റമ്പുട്ടാൻ കർഷകരും ഉന്തുവണ്ടിയിലും കടകളിലുമായി പഴം വിൽക്കുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുമാണ് ഇതോടെ പെരുവഴിയിലായത്. മാനാഞ്ചിറയിലും പരിസരത്തും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ നിറച്ച ഉന്തുവണ്ടിയുമായി റോഡ് കീഴടക്കിയിരുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണം ഇന്നലെ മുതൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതായി ചുരുങ്ങി.

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പഴങ്ങളിലൊന്നാണ് റമ്പുട്ടാൻ. കുറഞ്ഞ പരിപാലനച്ചെലവും കൂടുതൽ ലാഭവുമാണ് റമ്പുട്ടാൻ കൃഷിയോടുള്ള താൽപര്യത്തിന് കാരണമെന്ന് കാർഷിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. തൊടുപുഴ, റാന്നി, തിരുവല്ല, മൂവാറ്റുപുഴ, എരുമേലി ഭാഗങ്ങളിലാണ് റമ്പുട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൃഷി വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്.



വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വരവ്

12 മീറ്റർ അകലത്തിലായിരുന്നു റമ്പുട്ടാൻ ആദ്യകാലത്ത് നട്ടിരുന്നത്. പുതിയ ഇനം ചെടികൾ ബഡ് ചെയ്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇത് 6 മീറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു. ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ 120 റമ്പുട്ടാൻ ചെടി നട്ടു വളർത്താമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം. തെങ്ങിൻ തൈകൾക്ക് ഇടയിലും റമ്പുട്ടാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പഴ വർഗ കൃഷിയിൽ വലിയ വിപ്ലവമാണ് റമ്പുട്ടാന്റെ വരവ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ചെടി നാലാം വർഷം മുതൽ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും.

കോഴിക്കോട് നിപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റമ്പുട്ടാൻ മരങ്ങളിൽനിന്ന് സാംപിൾ ശേഖരണം നടത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: എം.ടി.വിധുരാജ്

ആദ്യ കാലത്ത് ശരാശരി 7 കിലോ വിളവ് തരുന്ന ചെടിയിൽ ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. 150 കിലോ വരെ വിളവ് നൽകുന്ന റമ്പുട്ടാൻ ചെടികൾ ഉണ്ടെന്നാണു കർഷകർ പറയുന്നത്. ശരാശരി 30 കിലോ ഉറപ്പ്. ഒരു കിലോ റമ്പുട്ടാന് വിപണിയിൽ 220–240 രൂപയാണ് വില. ശരാശരി വില 200 രൂപ എന്നു കണക്കാക്കിയാൽ പോലും 6000 രൂപ ഒരു ചെടിയിൽനിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം. ഒരു ഏക്കർ തോട്ടമുള്ള കർഷകന് വർഷം 7 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വരവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പരിപാലനത്തിന് കാര്യമായ പണച്ചെലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

അശനിപാതമായി നിപ്പ

ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്കാണ് മറ്റൊരു നിപ്പക്കാലം മങ്ങലേൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റമ്പുട്ടാൻ പഴവും നിപ്പയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാൽ ഏതോ ഒരു പഴം കടിച്ചിരിക്കാം. രോഗാണുക്കൾ ആ പഴത്തിലേക്കു പകർന്നിരിക്കാം. അത് നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതേവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം. വവ്വാലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പഴങ്ങളാണ് റമ്പുട്ടാൻ. കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ലഭ്യകുന്നതും റമ്പുട്ടാൻ തന്നെ.

വവ്വാലിന്റെ ശല്യം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ റമ്പുട്ടാൻ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നാണ് കർഷകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പലയിടത്തും വേണ്ട ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെലുത്താറുമുണ്ട്. 70 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതാണ് റമ്പുട്ടാൻ മരം. എന്നാൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മരത്തിന് പരമാവധി 10 അടി വരെ ഉയരം വയ്ക്കാേന അനുവദിക്കാവൂ. എങ്കിലേ ചെറിയ കണ്ണികളുള്ള വല കൊണ്ട് മരം മൂടിക്കെട്ടി നിർത്താൻ സാധിക്കൂ. പൂവ് കായ ആകുന്നതു മുതൽ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കെട്ടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകളുടെ ആക്രമണം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. കാരണം നേരത്തേ പറഞ്ഞതുതന്നെ. അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴമാണ് ചെറിയ പുളിപ്പും മധുരവും ഉള്ള റമ്പുട്ടാൻ.

പേരു പോലെ വ്യത്യസ്തം



‘റമ്പുട്ട്’ എന്ന മലയൻ പദത്തിൽനിന്നാണ് റമ്പുട്ടാന് ആ പേരു കിട്ടിയത്. റമ്പുട്ട് എന്നാൽ രോമാവൃതം. പഴത്തിന്റെ പുറംതൊലിയിലെ രോമങ്ങൾ പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ പേരിനു കാരണം. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പേരും കൂടി വീണിട്ടുണ്ട്– കൊറോണപ്പഴം. കൊറോണ വൈറസും ഇതു പോലെ കാഴ്ചയിൽ ‘രോമാവൃത’മാണ്. വിയറ്റ് നാം, ഇന്തോനീഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ശ്രീലങ്ക, മലേഷ്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് റമ്പുട്ടാൻ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം, 22–30 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ സമൃദ്ധിയായി വളരും. തൈ നട്ടാൽ ആദ്യ മൂന്നു വർഷം നല്ല തണൽ വേണം. പിന്നീട് നല്ല വെയിലും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഴത്തോപ്പുകളിൽ പറ്റിയ കൃഷിയാണ്.



ലിച്ചിയുമായി ബന്ധമില്ല

ലിച്ചിയും റമ്പുട്ടാനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. രണ്ടും രണ്ടിനം പഴങ്ങളാണ്. ലിച്ചി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലും ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂരിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പു വേണം ലിച്ചിക്കു വളരാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അനുയോജ്യം. എൻ–18, ഇ–35, ശ്രീലങ്കൻ ഇനം, സീസർ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച റമ്പുട്ടാൻ ഇനങ്ങൾ. ഇതിൽ തന്നെ എൻ–18 ആണ് ഏറ്റവും മികച്ചതും വില ലഭിക്കുന്നതും. വേറെയും അനേകം ഇനങ്ങളുണ്ട്. റോങ്റിയൻ, സ്കൂൾബോയ്, ബിൻജായ്, മഹാർലിക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിപണി സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും വയനാട് സായി അഗ്രോ ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ഡോ.പി.രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

നടീൽ രീതി

നല്ല രീതിയിൽ വളപ്രയോഗവും ജലസേചനവും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റമ്പുട്ടാന് വേണം. ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തുള്ള ജൈവവളക്കൂട്ടും ജീവാണു വളവും എല്ലാം പ്രയോജനപ്രദം. ജൈവ വളക്കൂട്ട് 4 തവണയും ജീവാണുവളങ്ങൾ 2 തവണയും നൽകാം. ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലത്താണ് റമ്പുട്ടാൻ പൂവിടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വളപ്രയോഗവും ജലസേചനവും ഒഴിവാക്കണം. മേയ്– ജൂലൈ മാസത്തോടെ വിളവെടുക്കാം.

ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ആയിട്ടും പലയിടത്തും റമ്പുട്ടാൻ നല്ലപോലെ കായ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, വവ്വാലും നിപ്പയും എല്ലാം തുലയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണമാണെന്ന് ക‍ർഷകർ പറയുന്നു. റമ്പുട്ടാനിൽ ആണും പെണ്ണും വെവ്വേറെയുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വിത്തു മുളപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന തൈ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പെണ്മരമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു പറയാന്‍ കഴിയില്ല. പെണ്‍മരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെങ്കില്‍ ബഡിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിങ്, പതിവയ്ക്കല്‍ രീതികള്‍ വഴി കായ്ക്കാന്‍ പാകത്തിനുളള തൈ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കണം. ഒട്ടുതൈ നടണം എന്നു ചുരുക്കം.

ഒട്ടേറെ പേരുടെ ജീവിതമാർഗം

കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ കർഷകരുടെ ജീവിത പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു തൊടിയിൽ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന റമ്പുട്ടാൻ മരങ്ങൾ. നല്ല രീതിയിൽ വല കൊണ്ടു മൂടിത്തന്നെ എല്ലാ മരങ്ങളും അവർ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം– അത്ര മാത്രമേ ചാത്തമംഗലത്തെ കൃഷിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നോ രണ്ടോ പഴങ്ങളിൽ വവ്വാലുകൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതോടെ കേരളത്തിൽ റമ്പുട്ടാൻ പഴങ്ങളെല്ലാം നിപ്പ പരത്തുന്നതാണ് എന്ന തെറ്റായ ധാരണ ആർക്കും പാടില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും അഭ്യർഥന.

English Summary: Is Rambutan the likely source of the Nipah virus this time? Farmers Affected Most on this Doubt