വവ്വാലുകളുടെ താവളമായി നഗരമധ്യത്തിലെ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ്; ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ

പത്തനംതിട്ട∙ നിപ്പ ഭീതിയുടെ കാലത്ത് തിരുവല്ല നഗര മധ്യത്തിൽ വവ്വാലുകള്‍ക്കു താവളമായി ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലെക്സ്. നഗരമധ്യത്തില്‍ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിലാണ് നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഭീതിയായി വവ്വാലുകളുടെ താവളം. തിരുവല്ല കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന് എതിര്‍വശത്താണ് സെന്‍റ് ജോര്‍ജ് സിറ്റി സെന്‍റര്‍ എന്ന അഞ്ചുനിലക്കെട്ടിടം. 10 വര്‍ഷത്തിലധികമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.

പാര്‍ക്കിങ് സൗകര്യമില്ലാതെ കെട്ടിടം നിര്‍മിച്ചതിനാല്‍ നഗരസഭ കെട്ടിട നമ്പര്‍ നല്‍കിയില്ല. ഇവിടമാണ് വവ്വാലുകളുടെ താവളം. ഒരിക്കലും തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത കടകളുടെ ഷട്ടറുകളിലും നിലത്തുമെല്ലാം വവ്വാലിന്‍റെ കാഷ്ടമാണ്.

ഒരു ഹോട്ടലടക്കം ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വൃത്തിഹീനമാണ് ഉള്‍ഭാഗം. നിപ്പ വാര്‍ത്ത വന്നതോടെയാണ് സമീപത്തെ ജനങ്ങള്‍ ഭയപ്പാടിലായത്. വവ്വാലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ശല്യത്തിനും കുറവില്ല.

English Summary: Shopping complex at Thiruvalla becomes shelter for hundreds of bats, public in panic