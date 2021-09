ഭവാനിപൂർ∙ ബംഗാളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരി മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ബംഗാൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് അറിയിച്ചു. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മേദിനിപുരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

‘ഭവാനിപൂരിൽ മറ്റൊരാൾ മത്സരിക്കും. സുവേന്ദു അധികാരി മമതയെ തോൽപ്പിച്ച ആളാണ്. എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തി തന്നെ പലതവണ അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നത്? ഇത്തവണ മറ്റാരെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ മത്സരിക്കും.’– ഘോഷ് പറഞ്ഞു. ഭവാനിപൂരിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബിജെപി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ മത്സരിച്ച മമതയെ ബിജെപിയിലെ സുവേന്ദു അധികാരി 1956 വോട്ടിനാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. മേയ് 5ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ മമത, നവംബർ 5നകം എംഎൽഎയായില്ലെങ്കിൽ രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ബംഗാൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോടു വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നാലെയാണ് മമത മത്സരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭവാനിപൂർ ഉൾപ്പെടെ, ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലുമായി നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ മാസം 30ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബംഗാളിൽ ഭവാനിപൂരിനു പുറമേ സംസേർഗഞ്ചിലും ജംഗിപ്പൂരിലും ഒഡീഷയിലെ പിപ്‌ലിയിലുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നാലിടത്തും അടുത്ത മാസം 3നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. മമതയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഭവാനിപൂരിലെ തൃണമൂൽ എംഎൽഎ ശോവൻദേവ് ചതോപാധ്യായ രാജിവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Suvendu won’t contest, someone else will defeat Mamata Banerjee now: BJP