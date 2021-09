ഓട്ടിസം ബാധിതനായ 3 വയസ്സുകാരനെ 3 ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനു ശേഷം കണ്ടെത്തി

സിഡിനി∙ വനപ്രദേശത്തോടു ചേർന്നു കാണാതായ ഓട്ടിസം ബാധിതനും മൂകനുമായ 3 വയസ്സുകാരനെ 3 ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിനു ശേഷം കണ്ടത്തി. ഓസ്ട്രേലിയൻ രാജ്യത്തിന്റെതന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച രക്ഷാ ദൗത്യത്തിനൊടുവിലാണു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായത്. സിഡ്നിയിൽനിന്നു 150 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസിലുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുവച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണു കുട്ടിയെ കാണാതായത്.

തെർമൽ ഇമേജിങ് സംവിധാനം ഉള്ള ഹെലികോപ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുവരെ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. സുരക്ഷാ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവർ, പൊലീസുകാർ എന്നിവർ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ അക്ഷീണ പരിശ്രമംതന്നെ നടത്തി. ഒടുവിൽ ഹെലികോപ്ടർ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ തിരിച്ചിലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

‘എജെ (കുട്ടിയുടെ പേര്) ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. സുരക്ഷിതനാണ്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം,’ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കെല്ലി എൽഫാലാക് ഇന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽനിന്നു കഷ്ടിച്ച് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണു തിരച്ചിൽ ദുഷ്കരമാക്കിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

‘ പാറക്കെട്ടിലെ ചെറിയ അരുവിക്കു സമീപം ഇരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. ഹെലികോപ്ടർ പൈലറ്റ് ഇതു ശ്രദ്ധിച്ചതാണു രക്ഷയായത്’– ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്‌ൽസ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ബ്രാഡ് മങ്ക് പറഞ്ഞു. കലക്കവെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയും വെള്ളം മുഖത്തൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഹെലികോപ്ടറിൽനിന്നു പൊലീസ് പകർത്തിയിരുന്നു.

ഓട്ടിസം ബാധിതനും മൂകനുമായ കുട്ടിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ വരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ‘എന്തൊരു ആശ്വാസം. എജെ എന്ന കുട്ടിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ അനുഭവം എത്രമാത്രം ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ല’– ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കുട്ടിയെ കാണാതായ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്‌ൽസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: "What A Relief": Australia's PM On 3-Year-Old Autistic Boy's Rescue After 3-Day Hunt