100 യാത്രക്കാരുമായി 2 ബോട്ടുകൾ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒട്ടേറെപ്പേരെ കാണാതായി

ന്യൂഡൽഹി∙ അസമിലെ ജോർഹത്തിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ രണ്ടു യാത്രാബോട്ടുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഒട്ടേറെപ്പേരെ കാണാതായതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഇരുബോട്ടുകളിലുമായി കുറഞ്ഞത് 100 പേരെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

ഗുവാഹത്തിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 350 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജോർഹത്തിലെ നിമാതി ഘട്ടിൽ ഇരു ബോട്ടുകളും നേർക്കുനേർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണു ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ ദ്വീപായ മജൂളിയിൽനിന്നുള്ള ബോട്ടാണ് എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച മറ്റൊരു ബോട്ടുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രക്ഷപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആളുകളെ സമീപ പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മോട്ടർ ബൈക്കുകൾ, കാറുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമായാണ് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ബോട്ടുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇവയെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സംഭവത്തിനുശേഷം വിളിച്ചെന്നും എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ പറഞ്ഞു.

