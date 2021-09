ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ സഹകരണബാങ്ക് വിവാദം മുതലെടുക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമം തുടങ്ങി. ധനമന്ത്രാലയത്തിനും സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിനും പരാതി നല്‍കുമെന്നു ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷൻ എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ലാവ്​ലിന്‍ കേസില്‍ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സഹായിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ആരോപിച്ചു.

എആർ നഗർ ബാങ്കിലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടേതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കള്ളപ്പണം ഇഡി അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതു വർഷങ്ങളായുള്ള ലീഗ്– സിപിഎം അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ലീഗിലെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിഭാഗവുമായുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ബന്ധമാണു മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെ വരെ തള്ളിപ്പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലീഗിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസുകാർ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



ജലീലിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ സിപിഎം നേതൃത്വവും ജലീലിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു നിര്‍ദേശം നൽകി. സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഇഡി അന്വേഷണം പാര്‍ട്ടി നിലപാടിനെതിരാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും സിപിഎം നിലപാടെടുത്തു. ജലീലിന് പറയേണ്ട മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുവെന്നു ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം വ്യക്തമാക്കി.



