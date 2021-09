ന്യൂഡൽഹി∙ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടങ്ങളിലേക്കു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ നിയോഗിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍, അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, അർജുൻ റാം മേഖ്‍വാൾ, അന്നപൂർണ ദേവി, ശോഭ കരന്തലജെ എന്നിവരെയാണു നിർണായകമായ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ യുപി ഭരണം നിലനിർത്താൻ ബിജെപി നേരത്തേ ഇറങ്ങുകയാണ്.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കു പുറമേ ഹരിയാന മുൻ മന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അഭിമന്യു, രാജ്യസഭാ എംപി സരോജ് പാണ്ഡെ എന്നിവർക്കും യുപിയിൽ ചുമതലകൾ നൽകി. യുപിയെ വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചും നേതാക്കൾക്കു മേൽനോട്ടച്ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ യുപിയുടെ ചുമതല ലോക്സഭാംഗം സഞ്ജീവ് ഭാട്ട്യയ്ക്കാണ്. സുധീര്‍ ഗുപ്തയ്ക്ക് കാന്‍പൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും അരവിന്ദ് മേനോന് ഖൊരഗ്പൂരിലെ ചുമതലകളും നല്‍കി. കർഷക പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യുപിയില്‍ ബിജെപിക്കെതിരായ ക്യാംപെയ്ൻ തുടരുകയാണ്.

കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് ഞായറാഴ്ച മുസഫർനഗറിൽ ബിജെപിക്കെതിരായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടു. ബിജെപിക്കെതിരെ ആറു മാസത്തോളം നീളുന്ന പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നാണു കർഷക നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ പഞ്ചാബിലും ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്തിനാണ് ഇവിടെ ചുമതല. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് സിങ് പുരി, മീനാക്ഷി ലേഖി, ലോക്സഭാംഗം വിനോദ് ചൗദ എന്നിവരെയും പഞ്ചാബിലേക്കു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവയുടെ ചുമതല മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി. കിഷന്‍ റെഡ്ഡി, ദർശന ജർദോഷ് എന്നിവരും ഗോവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ജൂലൈയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഭൂപേന്ദ്ര യാദവാണു മണിപ്പൂരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുക. പ്രതിഭ ഭൗമിക്, അശോക് സിംഗാൾ എന്നിവർക്കും ചുമതലകളുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ബിജെപിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുക്കും. ലോകേത് ചാറ്റര്‍ജി, ആര്‍.പി. സിങ് എന്നിവരും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

English Summary: 5 Union Ministers In UP Among BJP's Key Poll Appointments For 5 States