രജൗരിയിലെ ഏതു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ആ തോക്കുകൾ? എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ?

േകരളത്തിന്റെ സുരക്ഷ ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും സംസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഇൗ തോക്കുകഥയുടെ പിന്നാമ്പുറക്കഥയറിഞ്ഞാൽ‌. എടിഎം സുരക്ഷയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ െതക്കുവടക്കായി തോക്കും ചൂണ്ടിപ്പിടിച്ചു നടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിനു പേരെ തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളാ പൊലീസ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാജ ആയുധ മാഫിയുടെയുടെ പിന്നാമ്പുറച്ചുരുളാണ് ഇതിലൂടെ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിച്ച 5 തോക്കുകളും കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ കളമശേരിയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത 18 തോക്കുകളും ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽനിന്ന് വ്യാജലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങിയതാണെന്നു തെളിഞ്ഞു.

ഇന്നോ നാളെയോ തൃശൂരിൽ കുറച്ചുപേരെക്കൂടി പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് കണക്കുകൂട്ടൽ. കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി നൂറിലധികം തോക്കുകളെങ്കിലും കാണുമെന്ന സംശയത്തിലാണ് സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ. വ്യാജ ലൈസൻസിൽ നിറതോക്കുമായി നടക്കുന്ന ഇവർ എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, ആർക്കു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുമെന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പൊലീസ് അമ്പരപ്പിലാണ്. ഇതുവരെ ഇവരിൽനിന്ന് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ വരവിന്റെ കഥകേട്ടാൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ ഉൾപ്പെടെ നെറ്റി ചുളിയും!



എല്ലാ തോക്കുകളും രജൗരിയിൽനിന്ന്; എങ്ങനെ?



മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെയാകമാനം ഞെട്ടിച്ചതും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ ആഴത്തിൽ അമ്പരപ്പിച്ചതുമായ യാഥാർഥ്യം പുറത്തുവന്നത്. രജൗരി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന സീനീയർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാജ തോക്കുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇൗ ഓഫിസർ ജോലിക്കിരുന്ന കശ്മീരിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജലൈസൻസുകൾ നിർമിച്ചു നൽകി. ചില രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൗ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലും ജമ്മുവിലെ മറ്റു നാൽപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും സിബിഐ സംഘം ജൂലൈ 23ന് റെയ്ഡ് നടത്തി.



കൊച്ചിയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത തോക്കുകൾ.

ഇൗ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിലാണ് വ്യാജ തോക്കുലൈസൻസുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ശ്രീനഗർ, ഉദംപൂർ, രജൗരി, അനന്ത്നാഗ്, ബാരാമുള്ള, പുൽവാമ, ഷോപ്പിയാൻ, ദോഡ, ജമ്മു കൂടാതെ ന്യൂഡൽഹി, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ഇതിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. എട്ട് എഡിഎമ്മുമാരും സിബിഐയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൊലീസിലെ ഭീകര വിരുദ്ധ സേനയാണ് ഇൗ തോക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 3000 തോക്കുകളും വ്യാജലൈസൻസുകളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തേക്ക് ഇൗ സംഘം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇതിൽ കൂടുതലാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സംശയം.



േകരളത്തിൽ പിടിയിലായത് യാദൃശ്ചികമായി!

തിരുവനന്തപുരത്ത് െസപ്തംബർ ഒന്നിനാണ് വ്യാജ ലൈസൻസും തോക്കുകളുമായി 5 കശ്മീരികൾ പിടിയിലായത്. 18 ദിവസം നീണ്ട രഹസ്യന്വേഷണത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഇവരുടെ അറസ്റ്റ്. കരമന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിമുക്തഭടൻമാരുടെ സംഘടന നൽകിയ പരാതിയിൽ പിടിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആരംഭം. തോക്കുകൾ കൈവശമിരിക്കുന്നവർ ഹാജരാക്കാൻ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിലിൽ സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നതോടെ കുറേയധികം വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയുംചെയ്തു.

എന്നാൽ എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നവർക്കു തോക്കുപയോഗിക്കാം, അവർക്കു ജോലിയുമുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. വിമുക്തഭടൻമാരുടെ പരാതിയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇൗ പ്രദേശത്ത് എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് തോക്ക് പിടിക്കാൻ പോലുമറിയില്ലെന്നതായിരുന്നു അത്. ഇതാണ് പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയാൻ കാരണം. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇൗ കശ്മീരി സംഘത്തിന്റെ പിന്നാലെ പൊലീസ് കൂടിയത്. ഇവരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയപ്പോൾ മടിക്കാതെ തന്നെ തോക്കിന്റെ ലൈസൻസും മറ്റും ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ പൊലീസിനു സംശയവും തോന്നിയില്ല.



എങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പൊലീസ് ഇൗ രേഖകൾ രജൗരിയിലെ എഡിഎമ്മിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിന് എഡിഎമ്മിന്റെ മറുപടി വന്നപ്പോഴാണ് രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നത്. അതോടെ കേന്ദ്രരഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും രംഗത്തുവന്നു. ഇൗ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ട ദിവസം മുതൽ പൊലീസിന്റെ രഹസ്യനിരീക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു കശ്മീരി സംഘം. എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്നവർക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കമ്പനി, തോക്കും ലൈസൻസുമുള്ളവരെ ജോലിക്കു ക്ഷണിച്ച് പരസ്യം നൽകിയിരുന്നു. ഇൗ പരസ്യം കണ്ടാണ് ജോലിക്കു ചെന്നതെന്നും ഇതിനായി കശ്മീരിൽനിന്ന് തോക്കും വ്യാജ രേഖകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് പിടിയിലാവർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്



പറന്നെത്തി എൻഐഎയും ഐബിയും റോയും



പൊലീസിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ രജൗരി എഡിഎമ്മിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് മനസ്സിലായത്. പിടിയിലായവർ ആരും നേരത്തേ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാത്തതിനാൽ അവർ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സംശയവുമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലാകമാനം ഇങ്ങനെ വ്യാജതോക്കുമായി സംഘം വിലസുന്നുണ്ടെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് മനസിലായത്.



തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടിയിലായ അഞ്ചു പേരിൽനിന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതും. തുടർന്ന് കളമശേരിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 19 പേരെ പിടികൂടി; 18 തോക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. എല്ലാവരും കശ്മീരി സ്വദേശികളാണ്. എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്നതിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തെതന്നെ പ്രധാന ഏജൻസികളായവയാണ് കേരളത്തിലും സുരക്ഷാ ജോലിക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർ തോക്കും ലൈസൻസുമായി വരുന്നവരെ ജോലിക്കെടുക്കുമെന്ന വിശദീകരണമാണ് നൽകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്താക്കുന്നു.



എവിടെനിന്നു കിട്ടി തോക്കുകൾ?



ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും. ഇരട്ട ബാരൽ തോക്കുകളാണ് വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് തിരകളും ആവശ്യത്തിലേറെ ഇൗ സംഘങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വ്യാജലൈസൻസുകൾ എഡിഎമ്മുമാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ തോക്കുകൾ എവിടെനിന്നും ലഭിച്ചുവെന്നാണ് ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ചോദ്യം. ഭീകരരുടെ കയ്യിൽനിന്നാണോ ഇത്രയധികം തോക്കുകൾ? അതോ രജൗരിയിൽ വ്യാജ തോക്കുനിർമാണ ഫാക്ടറികളുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പക്ഷേ തെളിവിതു വരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യം തോക്ക് പിടികൂടിയ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ കരമന പൊലീസ് സംഘമാണ് രജൗരിയിലേക്ക് പോയത്. കൂടാതെ മറ്റൊരു സംഘത്തെക്കൂടി വിടാൻ കേരള പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ തോക്കുകൾ വീണ്ടും പിടികൂടിത്തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇൗ തോക്കുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ കേരളത്തിലെയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ മുൾമുനയിലായിരിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം.



English Summary: How Some of the ATM Securitymen in Kerala Got Illegal Guns? Is it From Jammu And Kashmir?