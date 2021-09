സ്പെയിനിൽനിന്ന് വ്യോമസേനയ്ക്ക് 56 യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ; 40 എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്പെയിൻ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് 56 സി–295 എംവി യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ അനുമതി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളുടെ നിർമാണം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വ്യോമസേനയുടെ പക്കലുള്ള ആവ്രോ വിമാനങ്ങൾക്കു പകരമാകും ഇവ ഉപയോഗിക്കുക. സ്പെയിൻ കമ്പനിയായ കാസ 1997ൽ വികസിപ്പിച്ച വിമാനമാണിത്.

20,000 കോടി മുതൽ 21,000 കോടി രൂപ വരെ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ ഇത് വിനിമയ നിരക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. കരാർ ഒപ്പിട്ടു 48 മാസങ്ങൾക്കകം 56 വിമാനങ്ങളിൽ 16 എണ്ണം സ്പെയിനിൽ പൂർണമായും തയാറാക്കി നൽകും. ശേഷിക്കുന്ന 40 എണ്ണം 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ടാറ്റാ കൺസോർഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചു നൽകും. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5 മുതൽ 10 ടൺ വരെ സംഭരണശേഷിയുള്ള യാത്രാ വിമാനങ്ങളാണ് സി–295 വിമാനങ്ങൾ.

രാജ്യത്തു വ്യോമയാന സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണു പദ്ധതി എന്നാണു കരുതുന്നത്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജം പകരുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാർത്താ കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

സ്പെയിനു പുറമേ ഈജിപ്ത്, പോളണ്ട്, കാനഡ, ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ, പോർച്ചുഗൽ എന്നിവ നിലവിൽ സി– 295 വിമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വ്യോമസേനയ്ക്ക് 350 വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നു സേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ.കെ.എസ്. ഭദൗരിയ പറഞ്ഞു.

