അണിയറയിൽ രാഹുൽ, ആരെയും ‘കാണാതെ’ സോണിയ; കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉൾപ്പാർട്ടി പോര് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു തലവേദനയാവുകയാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദേശീയ നേതൃത്വം തന്നെയാണു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയെന്നു പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.

ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ സോണിയ ഗാന്ധി തുടരുമ്പോഴും അണിയറയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയാണു പ്രശ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാൻ കാരണമെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒാഗസ്റ്റിൽ രംഗത്തുവന്ന ജി 23 നേതാക്കളാണു രാഹുലിന്റെ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. (അന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കത്തു നൽകിയത് കോൺഗ്രസിലെ 23 നേതാക്കളാണ്, അതിനാലാണ് 23 പേരുടെ സംഘം അഥവാ ജി23 എന്ന പേരു വീണത്) അനാരോഗ്യം അലട്ടുന്ന സോണിയ പാർട്ടിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായി ഇടപെടുന്നില്ല. സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് രാഹുലാണ്.



ഉൾപാർട്ടി പോരിനു പരിഹാരം തേടി ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാഹുലിനെയാണു കാണുന്നത്; സോണിയയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ വളരെ വിരളമാണ്. കോവിഡ് ഭീതി കണക്കിലെടുത്ത് സോണിയയുടെ 10 ജൻപഥ് വിലാസത്തിലെ വസതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ, ജൻപഥിൽനിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള 12 തുഗ്ലക്ക് ലെയ്നിലെ രാഹുലിന്റെ വസതിയാണു ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന നേതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം.



കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എംപിയെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ രാഹുൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തിയ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, പി.ടി. തോമസ്, ടി. സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ രാഹുലുമായി ദീർഘനേരം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ അന്തിമ തീരുമാനം കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റേതായിരിക്കുമെന്നും അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുടെ ബലത്തിലാണ് പുനഃസംഘടനയുമായി കെപിസിസി നേതൃത്വം മുന്നോട്ടു പോയതും.



സോണിയ, രാഹുൽ–രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിലെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ

രാഹുലിന്റെ അമിത ഇടപെടലാണ് ഡിസിസി പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരോപിക്കുന്നു. സോണിയയാണു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉന്നത നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും അവഗണന നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നുവെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇടപെടലുകളിൽ സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും 2 രീതിയാണ്. സമവായത്തിന്റെ വക്താവാണു സോണിയ. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തി സമവായത്തിലൂടെ പരിഹാരവഴി കണ്ടെത്തുകയാണ് സോണിയയുടെ രീതി.

എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമവായ വഴി പക്ഷേ, രാഹുലിനു വഴങ്ങില്ല. ആരാണോ പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് പൂർണമായി നൽകുകയാണു രാഹുലിന്റെ രീതി. കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുധാകരനും സതീശനും നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനാണു തന്റെ പിന്തുണയെന്നു രാഹുൽ തീർത്തുപറഞ്ഞതിന്റെ കാരണവും ഇതാണ്. രാഹുലിന്റെ ഈ രീതിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എടുത്തുചാട്ടമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ പാർട്ടിയിൽ കുറവല്ല.



രാഹുലിന്റെ കേരളം



ഒരർഥത്തിൽ, പൂർണമായി രാഹുലിന്റെ കൈപ്പിടിയിലുള്ള സംസ്ഥാന ഘടകമാണു കേരളം. സുധാകരനെയും സതീശനെയും അതിന്റെ തലപ്പത്ത് നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം രാഹുലിന്റേതായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസം നോക്കാതെ ചെന്നിത്തലയെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പിന്തുണച്ചെങ്കിലും, സതീശൻ മതിയെന്ന രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും സംഘടിത കരുത്ത് അവഗണിച്ച് തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ രാഹുൽ ഉറച്ചു നിന്നു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആധിപത്യം അവസാനിച്ചുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ രാഹുൽ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത്.



കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെയും പി.ടി. തോമസിനെയും ടി. സിദ്ദിഖിനെയും നിയമിച്ചപ്പോൾ, അതൊന്നും ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ മൂവരും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായുള്ള നിയമനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘടകമായില്ല. കൊടിക്കുന്നിലും പി.ടിയും ഏറെ നാളായി ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമാകാതെ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സിദ്ദിഖിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല; ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെയും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു.



രാഹുലിന്റെ പിന്തുണയോടെ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റായ സിദ്ദിഖിന് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഹുലിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഗുണഭോക്താവ് കൂടിയായ സിദ്ദിഖ് തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വിധേയത്വം പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാനും തയാറായി. രാഹുലിന്റെ വലംകയ്യും ഹൈക്കമാൻഡിലെ കരുത്തനുമായ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിലേക്കു ചാഞ്ഞ്, നിലനിൽപിന്റെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയമാണു സിദ്ദിഖ് പയറ്റുന്നത്. കേരളത്തിൽ, നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളിൽ പലരും ഈ രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ ‘കൂറുമാറിയാൽ’ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല.



കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ രാഹുൽ ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ആ പദവിയിൽ രാഹുൽ തന്നെയെത്തുമെന്നു കോൺഗ്രസിലെ ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും കരുതുന്നു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ്, സംസ്ഥാനതലങ്ങളിൽ അടിമുടി മാറ്റം വേണമെന്നു രാഹുൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ മാറ്റത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കമിടുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. രാഹുലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാലയാവുകയാണു കേരളം.



