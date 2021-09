കോവിഡ് നിയന്ത്രണം: ‘കേരളം പരാജയം, യുപി മികച്ചത്’; യോഗിയോട് സാബു ജേക്കബ്

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിനെതിരെ വിമർശനവും യുപിക്കു പ്രശംസയുമായി കിറ്റെക്‌സ്‌ എംഡി സാബു എം. ജേക്കബ്. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചാനൽ ചർച്ചയിലാണു സാബു എം. ജേക്കബ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ചത്. കിറ്റെക്‌സ്‌ ഗ്രൂപ്പിനെ യുപിയിലേക്കു യോഗി സ്വാഗതം ചെയ്തു.



യുപിയിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിത്തരേണ്ടത് എന്നുള്ള അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തോടു സാബു എം. ജേക്കബ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ,

‘വ്യവസായത്തിനായി പണം മുടക്കുന്ന ഏതൊരാളും മനസ്സമാധാനമാണ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യുപി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ്. അടുത്ത കുറച്ചു വർഷത്തിനിടെ യുപി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. എന്റെ കമ്പനിയിൽ യുപിയിൽനിന്നുള്ള 700ൽ അധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുപിയിൽനിന്നു വന്ന ജീവനക്കാരിൽ 50 പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവല്ല. യുപി സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ കേരളത്തിലെ 50 ജീവനക്കാരെ പരിശോധിച്ചാൽ 20 പേർ പോസിറ്റീവാണ്. തെലങ്കാന വിളിച്ചത് അനുസരിച്ചാണ് അവിടേക്ക് ആദ്യം പോയത്. സമാനമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കി നൽകുന്ന ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലും വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്’

യോഗി ആദിത്യനാഥ് കിറ്റെക്സിനെ യുപിയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു. യുപിയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

