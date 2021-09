ജലീൽ നാളെ ഇഡിക്ക് മുന്നിലെത്തും; ചന്ദ്രിക കേസിൽ തെളിവ് കൈമാറും

കൊച്ചി∙ ചന്ദ്രികയുടെ മറവില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ കെ.ടി. ജലീല്‍ നാളെ ഇഡിക്കു തെളിവുകള്‍ കൈമാറും. ഹാജരാവാന്‍ ജലീലിന് ഇഡി നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരുന്നു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ കെ.ടി. ജലീല്‍ മുന്നണിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണു നാളെ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത്.

ചന്ദ്രിക കേസില്‍ ജലീലിന്റെ പരാതിയിലല്ല ഇ‍ഡി കേസെടുത്തത്. നേരത്തേ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ജലീലിനെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇഡി നിർദേശ പ്രകാരമാണ് കെ.ടി. ജലീൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നത്. ഏഴു തെളിവുകൾ നൽകുമെന്നാണ് ജലീൽ പറയുന്നത്.

English Summary: Chandrika case, KT Jaleel may appear before ED tomorrow