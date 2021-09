തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനം നില്‍ക്കില്ലെന്ന് സഹകരണമന്ത്രി വി.എന്‍.വാസവൻ. എആര്‍ ബാങ്കില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നോ എന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാകില്ല. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഇവിടെ സംവിധാനമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ.ടി.ജലീലിന്‍റെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റിന് അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനയില്‍ അതൃപ്തിയിലാണ് സിപിഎം. ഇക്കാര്യം ജലീലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ നിര്‍ദേശം നൽകി. സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഇഡി അന്വേഷണം പാര്‍ട്ടി നിലപാടിനെതിരാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ലെന്നു സിപിഎം നിലപാടെടുത്തു. ജലീലിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഉറച്ചുതന്നെയെന്ന് ജലീല്‍ ഇന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Minister VN Vasavan slams KT Jaleel over his reactions on ED investigation