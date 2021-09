തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.ടി.ജലീലിന് പറയേണ്ട മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുവെന്ന് മുസ്‍‍ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ.സലാം. വഴിയെ പോകുമ്പോള്‍ കല്ലെറിഞ്ഞു പോയതിനുള്ള മറുപടിയാണു മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയത്. മറുപടി ജലീലിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്നും സലാം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ജലീല്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ലീഗിന്റെ പ്രതികരണം.

കെ.ടി.ജലീലിന്‍റെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റിന് അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനയില്‍ സിപിഎം അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍ ജലീലിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താന്‍ നിര്‍ദേശം നൽകി. സഹകരണബാങ്കിലെ ഇഡി അന്വേഷണം പാര്‍ട്ടി നിലപാടിനെതിരാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ലെന്നു സിപിഎം നിലപാടെടുത്തു. ജലീലിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഉറച്ചുതന്നെയെന്ന് ജലീല്‍ ഇന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Muslim League slams KT Jaleel over his reactions on ED investigation