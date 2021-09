ഇഡി ഡയറക്ടറുടെ കാലാവധി നീട്ടിയതിൽ തെറ്റില്ല; ഇനി നീട്ടരുതെന്നും കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ എസ്.കെ മിശ്രയ്ക്ക് കാലാവധി നീട്ടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി. രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് 2018ൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് മിശ്ര നിയമിതനായത്. 2018 -ലെ നിയമന ഉത്തരവ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞവർഷം പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ മിശ്രയ്ക്ക് ഈ വർഷം നവംബർ വരെ സർവീസിൽ തുടരാനാകും.

അതിനുശേഷം സർവീസ് നീട്ടിനൽകേണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരവ്. കഴിഞ്ഞതവണ സർവീസ് നീട്ടിയതിനെ കോടതി അംഗീരിച്ചത് സർക്കാരിന് ആശ്വാസമായി. മിശ്രയുടെ കാലാവധി നീട്ടിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻജിഒ കോമൺ കോസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. 2003-ലെ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മിഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 25-ന്റെ ലംഘനമാണ് മിശ്രയ്ക്ക് നൽകിയ വിപുലീകരണമെന്ന് എൻജിഒ വാദിച്ചു.

ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ചിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 25 (സി) പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ അഡിഷനൽ സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറായി നിയമനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല, കൂടാതെ 25 (ഡി) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ അധികാരമേറ്റ തീയതി മുതൽ രണ്ടു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത കാലയളവിൽ തുടരാനാകും.

മുൻകാല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളിൽ മാത്രമേ അതു ചെയ്യാവൂ എന്നും വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിനു കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ആയിരിക്കണം. മിശ്രയുടെ നിയമനം 2021 നവംബറിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വിപുലീകരണം അനുവദിക്കില്ല– ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: SC says no further extension of service for ED chief S.K. Mishra