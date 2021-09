തിരുവനന്തപുരം∙ കോളജുകള്‍ തുറക്കുന്നതിനാല്‍ അവസാന വര്‍ഷ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥികള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ‘കോളജുകളിലെത്തുന്നതിനു മുൻപായി എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ഒരു ഡോസെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതാണ്.



രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുവാന്‍ കാലാവധി ആയിട്ടുള്ളവര്‍ അതും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുമായോ ആശാ പ്രവര്‍ത്തകരുമായോ ബന്ധപ്പെടണം. സര്‍ക്കാര്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍നിന്നു വാക്‌സീന്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്’– മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Will distribute vaccine to final year college students, says minister Veena George