10 വർഷത്തിനിടെ ഭാര്യ ഒളിച്ചോടിയത് 25 പേർക്കൊപ്പം; സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭർത്താവ്

ഗുവാഹത്തി∙ വിവാഹിതയായ യുവതി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഒളിച്ചോടിയത് 25 വ്യത്യസ്ത ആളുകളോടൊപ്പം. എങ്കിലും, തിരിച്ചുവന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്നാണു ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



അസമിലെ ധിങ് ലഹ്ക്കർ ജില്ലയിലാണു സംഭവം. ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ സമയവും യുവതി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പം ഒളിച്ചോടും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം തിരികെയെത്തും. ഇതാണു പതിവ്. അടുത്തിടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരാൾക്കൊപ്പമാണ് പോയത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഡ്രൈവറാണ്.

‘സെപ്റ്റംബർ നാലിന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല. 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഏൽ‌പ്പിച്ച ശേഷമാണ് അവർ പോയത്. ആടിന് തീറ്റ തേടി പോകുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 22,000 രൂപയും ആഭരണങ്ങളുമായാണ് ഓടിപ്പോയത്. ആർക്കൊപ്പമാണ് പോയതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല,’ ഭർത്താവ് പറയുന്നു.

