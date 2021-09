മരണം വരെ പോരാടുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയ ഗനി അടുത്ത ദിവസം രാജ്യം വിട്ടു: യുഎസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജ്യം വിടുന്നതിന് മുൻപ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം പുറത്ത്. മരണം വരെ പോരാടുമെന്നാണ് ഗനി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന് ഉറപ്പ് നൽകിയത്. ഇതു പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ഗനി രാജ്യം വിടുകയായിരുന്നു.

മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം അംഗബലമുള്ള സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും താലിബാനെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഗനി യുഎഇയിലേക്കു രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് താലിബാൻ കാബൂൾ കീഴടക്കിയത്. ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബ്ലിങ്കൻ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗനിയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണു സംഭാഷണ ‌വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

അഫ്ഗാൻ ജനതയോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി അഷ്റഫ് ഗനി ബുധനാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൊട്ടാരം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു രാജ്യം വിട്ടത്. രാജ്യത്തു തുടർന്നാൽ തെരുവുകൾ തോറും ഭീകരമായ യുദ്ധം നടക്കുമെന്നും 1990ലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തേക്കാൾ മോശമായിരിക്കുമെന്നും നിർദേശം ലഭിച്ചുവെന്നും ഗനി പറഞ്ഞു. യുദ്ധമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം രാജ്യം വിടുക മാത്രമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Ashraf Ghani said he would "fight to the death: Antony Blinken