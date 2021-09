പിന്നോട്ടില്ലെന്നു ജലീൽ: ‘എആര്‍ നഗര്‍ പൂരത്തിനു വെടിക്കെട്ട് കാരാത്തോട്ട് തുടങ്ങും’; പരിഹാസം

കോഴിക്കോട്∙ മുസ്‌‍‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കെ.ടി. ജലീൽ എംഎൽഎ. 2006ല്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടെങ്കില്‍ 2021ലും പോരാട്ടം ലക്ഷ്യം കാണുമെന്ന് കെ.ടി. ജലീല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാരാണു കേരളത്തിലേത്.



മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചെന്നു ജലീൽ പറഞ്ഞു. ഇന്നു രാവിലെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ‘എആര്‍ നഗര്‍ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് കാരാത്തോട്ട് തുടങ്ങും,’ ലീഗ് നേതാക്കള്‍ക്ക് എന്തും ആഗ്രഹിക്കാമെന്നും ജലീൽ പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് ജലീലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പ്.

ഇഡി അനുകൂല പരാമര്‍ശത്തില്‍ കെ.ടി.ജലീല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു വിശദീകരണം നല്‍കിയിരുന്നു. സഹകരണബാങ്കില്‍ ഇഡി അന്വേഷണം പാര്‍ട്ടി നിലപാടിനു വിരുദ്ധമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ജലീലിനെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. ഇഡി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ജലീല്‍ വിശദീകരിച്ചു. പ്രസ്താവനകളില്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

English Summary: Will continue battle against Kunhalikutti, says Jaleel