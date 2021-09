തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ സ്വന്തമായി ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കുന്നതിനു നിരോധനം. പാര്‍ട്ടി കേ‍ഡര്‍മാര്‍ക്ക് ഇനി മുതൽ ഇന്‍സെന്‍റീവ് നൽകാനും കെപിസിസി തീരുമാനം. തര്‍ക്ക പരിഹാരത്തിന് ജില്ലാതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. പാര്‍ട്ടി വേദികളില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാനും നിര്‍ദേശം. പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ക്രിയാത്മക ഇടപെടല്‍ വേണം. കല്ല്യാണ–മരണ വീടുകളില്‍ ആദ്യാവസാനം സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.

6 മാസത്തിനുള്ളിൽ കോൺഗ്രസിനെ സെമി കേഡറാക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നെയ്യാറിൽ നടക്കുന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ശിൽപശാലയിൽ ഇതിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഏതു നേതാവായാലും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാകൂ. ജില്ലാതലത്തിൽ തീരാത്ത തർക്കങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ കെപിസിസി ഇടപെടൂ.

കെ. സുധാകരന്റെ കൂടി അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച അന്തിമ രൂപരേഖ പുറത്തിറങ്ങും എന്നാണു കരുതുന്നത്. താഴേത്തട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായതാണു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്കു കാരണമായതെന്നും ശിൽപശാലയിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു.

